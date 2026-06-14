Coupe du monde 2026 : la cicatrice de l’Uruguayen Federico Valverde après son altercation avec Aurélien Tchouaméni (photo)

Un peu plus d’un mois après son altercation avec Aurélien Tchouaméni, l’international uruguayen Federico Valverde est apparu avec une cicatrice au niveau du front sur une photo officielle pour la Coupe du monde 2026.

Il porte les stigmates de leur accrochage. Malgré une tentative de dissimulation avec ses cheveux, Federico Valverde est apparu avec une cicatrice au niveau du front sur une photo officielle pour la Coupe du monde 2026, relayée par Marca. Il s’agit de l’une des séquelles de sa violente altercation avec Aurélien Tchouaméni survenue au début du mois de mai au centre d’entraînement du Real Madrid.

Quelques jours précédant le Clasico contre le FC Barcelone, les deux coéquipiers, qui avaient déjà une joute verbale la veille, avaient eu une vive dispute. Au cours de cet échange musclé, l'international uruguayen serait tombé au sol et se serait ouvert la tête, expliquant sa cicatrice au niveau du front. Victime d’un traumatisme crânien, il avait dû rester au repos une dizaine de jours alors que les deux joueurs avaient écopé d’une amende 500.000 euros de la part du Real Madrid.

Interrogé sur ce différent avant le début du Mondial, Aurélien Tchouaméni avait reconnu qu’il s’était passé «quelque chose». Mais il avait nié qu’une bagarre avait éclaté. «Ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse. Il y a eu tout et n’importe quoi. J’ai entendu parler de bagarre, comme quoi j’aurais donné des coups. Ce n’est pas du tout le cas», a assuré l’international tricolore.

Federico Valverde n’est lui jamais revenu sur cet accrochage. Il pourrait être amené à le faire en marge du premier match de l’Uruguay dans la compétition, lundi soir, contre l’Arabie saoudite.