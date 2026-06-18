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Coupe du monde 2026 : pourquoi l’arbitre du match entre la Tunisie et le Japon portera-t-il un maillot avec des lisérés dorés ?

Istvan Kovacs va diriger le tout premier match de sa carrière dans une Coupe du monde. Istvan Kovacs va diriger le tout premier match de sa carrière dans une Coupe du monde. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Désigné pour diriger la rencontre, le Roumain Istvan Kovacs portera un maillot spécial, dimanche, à l’occasion du match entre la Tunisie et le Japon, qui sera le 1.000e de l’histoire de la Coupe du monde.

Une rencontre pas comme les autres. La Tunisie et le Japon vont disputer, dimanche, le 1.000e match de l’histoire de la Coupe du monde. Et à cette occasion, Istvan Kovacs (41 ans), qui va diriger la toute première rencontre de sa carrière dans un Mondial, portera un maillot spécial.

Tout comme les autres membres du corps arbitral, et notamment ses assistants Ferencz Tunyogi et Mihai Marica, le Roumain, qui était notamment au sifflet lors de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan en mai 2025 (5-0), revêtira une tunique orange fluo avec des liserés dorés. Un patch doré sera également présent sur la manche gauche avec la mention «match 1.000».

Au-delà de la symbolique, ce match sera très important pour Hervé Renard, qui dirigera son premier match à la tête de l’équipe de Tunisie. Le sélectionneur français a succédé en urgence à Sabri Lamouchi, qui a été démis de ses fonctions après la claque reçue face à la Suède (1-5). Et à Monterrey (Mexique), les Aigles de Carthage devront impérativement relever la tête s’ils veulent garder un espoir de qualification pour les 16es de finale.

Fabio Cannavaro perçoit quatre millions d'euros par an à la tête de l'équipe d'Ouzbékistan.
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Mais la tâche ne sera pas simple contre une équipe du Japon, qui a su résister aux Pays-Bas lors de son entrée en lice dans la compétition (2-2).

FootballCoupe du monde 2026arbitreTunisieJapon

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