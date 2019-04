Angèle dévoile le clip de «Balance ton quoi»

Après «Tout oublier» avec son rappeur de frère, Roméo Elvis, Angèle a dévoilé lundi son nouveau clip «Balance ton quoi». Un hymne engagé et féministe.

Avec cette vidéo réalisée par Charlotte Abramow et extraite de son album «Brol», la chanteuse belge, auréolée aux dernières Victoires de la musique, aborde sans détour la question du sexisme et défend les mouvements #BalanceTonPorc et #MeToo.

A tour de rôle juge, avocate de la défense, victime puis coupable, Angèle se met en scène dans un tribunal fictif où le sort des femmes serait en partie traité. On retrouve également une belle brochette d’acteurs, dont Pierre Niney que l’artiste remet gentiment à sa place.

La nouvelle pépite de la scène francophone avait déjà créé l’événement avec la reprise de ce titre sur YouTube. Elle sera en tournée à partir du 10 mai 2019, avec un passage attendu le 7 juin 2019 sur la scène du Zénith de Paris.

La chanteuse s’est par ailleurs associée à la jeune marque de vêtements «Meuf Paris» dont on peut voir les uniformes dans le clip. La vente de ces ensembles «Anti-Sexism Academy» permettra de soutenir deux associations féministes : «Centre 320 rue Haute» en Belgique et «La Maison des Femmes x Saint-Denis» en France.