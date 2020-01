Vidéo : le monologue hilarant de Ricky Gervais n'a épargné personne aux Golden Globes

Des rires et des visages un peu gênés. Ricky Gervais était en forme le 6 janvier au moment d'ouvrir la cérémonie des Golden Globes aux Etats-Unis. L'humoriste britannique s'est attaqué au monde d'Hollywood dans son style caractéristique, avec une bonne dose d'humour noir et de cynisme.

«Vous serez ravis d'apprendre que c'est la dernière fois que je serais hôte de cette cérémonie, ce qui veut dire que je n'en ai plus rien à faire», lâche d'entrée celui qui a accepté le rôle pour la cinquième fois, en guise d'avertissement. Dès les premières secondes, il commence à s'en prendre aux acteurs, réalisateurs ou producteurs présents dans la pièce. «Leonardo Di Caprio est allé à l'avant-première (de Once Upon A Time... In Hollywood, ndlr), à la fin du film, sa cavalière était trop vieille pour lui», blague-t-il en faisant référence au goût du comédien pour les top modèles d'une vingtaine d'années.

6 Janvier.





Le monologue de Ricky Gervais hier soir aux Golden Globes. pic.twitter.com/z8fxHb1dQa — Michael Scott (@Freezze2) January 6, 2020

Mais plus que les personnes, c'est le monde du cinéma américain qui en a pris pour son grade. Les organisateurs de la soirée, l'Association hollywoodienne de la presse étrangère (HFPA), ont eux-même été visés. «Plusieurs personnes de couleur ont été snobbées dans plusieurs catégories. Malheureusement, on ne peut rien y faire, l'HFPA est très très raciste», soupire-t-il ainsi narquoisement.

Mais le moment le plus marquant se trouve peut-être dans la fin du discours, lorsqu'il demande aux différents récompensés de ne pas utiliser la scène pour faire des déclarations politiques : «vous vous dites 'wokes' mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez... Apple, Amazon, Disney... Si Daesh lançait sa plateforme de streaming, vous appelleriez votre agent. (...) Vous n'êtes pas en mesure de faire la leçon aux spectateurs, vous ne connaissez rien à la vraie vie. (...) Donc si vous gagnez, venez, acceptez votre petite récompense, remerciez votre agent et votre dieu, et dégagez d'ici».

Au vu des rires que l'on entend dans la salle, beaucoup semblent apprécier le moment, même si cette dernière blague ne fera pas forcément l'unanimité. Il n'y a qu'à prendre le visage de Tom Hanks, plutôt circonspect face à l'humour de Ricky Gervais, pour comprendre que tous ne partage pas son avis. Mais comme il l'a répété plusieurs fois pendant son discours : «c'est la dernière fois, je m'en fous».