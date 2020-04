«Capone» : Découvrez les premières images de Tom Hardy dans la peau du célèbre gangster

Dans le film «Capone» de Josh Trank, dont la première bande-annonce vient d’être dévoilée et qui devrait sortir le 12 mai, Tom Hardy incarne cette grande figure américaine du crime organisé du XXe siècle. En «Scarface», l’acteur est méconnaissable et ultra convaincant.

Ce célèbre gangster des années 1920-1930 a fait l’objet d’un nombre incalculable d’adaptations sur le petit et grand écran. On garde forcément en mémoire la performance glaçante de Robert de Niro dans «Les incorruptibles», de Brian de Palma, sorti en 1987.

Cette fois-ci, c’est Tom Hardy qui reprend le costume de cet incroyable salaud, sous la direction de Josh Trank qui a par ailleurs connu un échec commercial et critique pour son long-métrage «Les Quatre Fantastiques». L’acteur, qui a notamment interprété Alfie Solomons dans la série «Peaky Blinders» ou James Delaney dans «Taboo» de Steven Knight, a donc prouvé qu’il excellait dans les rôles de méchants frôlant parfois la folie, et n’hésitait pas à s’enlaidir pour l’occasion. Dernier exemple en date, ce personnage d’Al Capone qui n’est pas au mieux de sa forme.

Ce long-métrage, qui devait s’intituler «Fonzo» quand le projet a commencé il y a deux ans, s’attarde sur la dernière partie de la vie du gangster, après avoir purgé une longue peine à la prison d’Alcatraz. Malade, Al Capone voit son état physique et psychologique se détériorer. Tom Hardy partage l’affiche avec Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Jack Lowden, Noel Fisher et Kathrine Narducci.

Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.





— Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020