Les 3 films à voir cette semaine au cinéma

Le biopic sur le controversé vice-président des Etats-Unis, Dick Cheney, le retour de Ralph dans le film d'animation de Disney, et la nouvelle comédie ensoleillée de Fabien Onteniente... Voici les meilleurs films à l'affiche cette semaine.

«vice», d'adam mckay

Un portrait au vitriol. Alors qu’il fait polémique aux Etats-Unis, décrié par le camp républicain, le biopic d’Adam McKay qui sort aujourd’hui dans les salles françaises revient sur le parcours détonant et controversé de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush de 2001 à 2009.

Satire politique à la mise en scène burlesque rappelant le traitement décalé de la série «House of Cards», «Vice» brosse le portrait d’un homme buveur et violent originaire du Wyoming qui a atteint les rouages du pouvoir grâce à sa femme Lynne (Amy Adams), pétrie d’ambition.

En lice pour les Oscars avec huit nominations, ce long-métrage pourrait valoir à Christian Bale la statuette du meilleur acteur, lui qui a pris 28 kg pour se glisser dans la peau de cette forte personnalité, accusée notamment de soutenir la torture en Irak, qu’il considérait comme «une technique d’interrogatoire améliorée».

«ralph 2.0», de rich moore et phil johnston

Des jeux d’arcade à Internet. Héros des années 1980, Ralph «la casse» s’aventure dans la jungle de la Toile dans cette suite des «Mondes de Ralph» (2012) produite par les studios d’animation Disney.

Accompagné de sa meilleure amie et pilote Vanellope von Schweetz, ce personnage au cœur tendre erre au milieu de cette immensité virtuelle – dont il ne connaît pas encore les codes – afin de retrouver une pièce nécessaire pour réparer le volant cassé de la borne d’arcade de Sugar Rush. Les deux tentent de décrypter un monde inconnu où cohabitent les Netizens, et notamment l’algorithme Yesss.

«Ils sont un peu comme des gamins de la campagne qui découvrent la ville. Tandis que l’un tombe sous le charme de ce nouvel univers, l’autre n’a qu’une hâte : rentrer chez lui», explique le coréalisateur Rich Moore.

«Ralph 2.0» regorge de séquences ultracolorées et foisonne d’inventions visuelles qui plairont aussi bien aux adultes qu’à un jeune public, quitte à ressembler parfois à un film publicitaire mettant en avant les entreprises du Web et les produits dérivés de l’univers Disney. Les studios ne manquent tout de même pas d’autodérision en parodiant le monde des princesses, lesquelles ont pourtant largement contribué à leur succès. Ils n’hésitent pas non plus à aborder les dérives et les dangers d’Internet.

Si les acteurs François-Xavier Demaison et Dorothée Pousséo prêtent de nouveau leurs voix dans la version française, ce second volet, très drôle, voit l’arrivée au casting de Jonathan Cohen, qui double Spamley, un vendeur «prêt à tout, nerveux et agité».

«all inclusive : bienvenue au club», de fabien onteniente

Après le bassin d’Arcachon et le succès de la saga «Camping», Fabien Onteniente a pris la direction de la Guadeloupe pour sa nouvelle comédie ensoleillée, «All inclusive : bienvenue au club».

A cette occasion, le réalisateur retrouve, pour la cinquième fois, son complice et acteur Franck Dubosc, lequel a cosigné le scénario et prête ses traits à Jean-Paul Cisse, un célibataire lourd et envahissant, copie lointaine de l’inoubliable Patrick Chirac. Séjournant dans un club de vacances, celui-ci va partager sa chambre avec Bruno (François-Xavier Demaison) qui débarque dans le cadre paradisiaque des Caraïbes, espérant oublier sa rupture brutale avec sa fiancée.

Mais, ce séjour sous les cocotiers ne s’annonce pas de tout repos entre Lulu, la retraitée délurée toujours à l’affût d’un nouveau plan drague, et Edouard Laurent, le directeur du club, incarnés respectivement par Josiane Balasko et Thierry Lhermitte. Deux ex-Bronzés au casting pour un divertissement populaire dans la même veine que «Disco» et qui s’annonce comme l’un des succès en salles de ce début d’année.