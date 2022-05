Westworld : la bande annonce de la saison 4 dévoilée (VIDEO)

La chaîne américaine HBO vient de publier la première bande annonce de la saison 4 de «Westworld». Elle en a profité pour révéler la date de son lancement outre-Atlantique, fixée au 26 juin prochain.

Une excellente nouvelle pour les fans impatients de découvrir la suite depuis la conclusion de la saison 3 en mai 2020. C’est sur la chanson Perfect Day de Lou Reed que les premières images exclusives de ce quatrième chapitre de Westworld se dévoilent, avec le personnage de Maeve incarné par Thandiwe Newton, le comédien Aaron Paul dans le rôle de Caleb, ou encore Evan Rachel Wood dans celui de Dolores, avec des prises de vues sur les grattes ciel new yorkais.

On retrouve également Ed Harris sous les traits de l’Homme en noir, avant de découvrir Jeffrey Wright sous les traits de Bernard avec un arbre qui prend feu devant lui. Les scènes qui suivent flirtent avec le surréalismes, et on comprend que le sang va couler à flot dans cette saison 4 qui s’annonce chargée en scène d’action. Et que dire que cette fille robotisée dont le visage se sépare pour faire sortir des abeilles de sa bouche ?

La série sera lancée le 26 juin prochain sur la chaîne américaine HBO. En France, Westworld devrait être disponible sur OCS dans la foulée de sa diffusion outre-Atlantique.