Quel est le bilan écologique d’Emmanuel Macron ?

Il a été nommé «défenseur de la Terre» par les Nations Unies en septembre et co-préside ce jeudi le «One Planet Summit» à Nairobi au Kenya, et pourtant les critiques pleuvent sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, notamment en matière de réchauffement climatique.

Le président de la République co-préside ce jeudi le «One Planet Summit» à Nairobi au Kenya. Il assure une nouvelle fois entendre les demandes de la jeunesse au sujet de l'environnement.

Pourtant, pour de nombreuses ONG, les engagements ne sont toujours pas à la hauteur des promesses du gouvernement. Un recours en justice vient d’ailleurs d'être déposé pour manquement de l'Etat à son obligation d'action contre le dérèglement climatique.

Prévue lundi dernier, la présentation en Conseil des ministres du projet de loi Energie a été reportée. Le gouvernement promet que ce retard tend à renforcer l'ambition du texte, qui devrait désormais viser la neutralité carbone en 2050, au lieu de simplement diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre.

En revanche, l'objectif de réduction à 50 % de nucléaire dans la production d'électricité française a été repoussée à 2035 au lieu de 2025.