Crépy-en-Valois : des mesures spécifiques dans cette ville de l'Oise à cause du coronavirus

C’est l’une des six communes, cinq dans l’Oise et une en Haute-Savoie, concernée par des mesures de restriction spécifique pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. A Crépy-en-Valois dans l’Oise, la vie est ralentie, et même le maire est en quarantaine.

A Crépy-en-Valois, pas de marché ce matin, tous les rassemblements collectifs sont interdits pendant au moins 15 jours, mais la consigne n’est pas arrivée à temps aux oreilles des commerçants.

Autre mesure de restriction : les messes de 41 paroisses du département sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Tous les habitants doivent aussi limiter leurs déplacements. Lundi, les écoles de la commune resteront fermées.