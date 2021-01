Vaccination : la France va-t-elle manquer de doses ?

La première phase de vaccination devait concerner, à l'origine, un million de personnes en France : les résidents d'Ehpad et leurs soignants.

Mais face aux critiques, le gouvernement a décidé d'élargir le public ciblé. Ainsi, les soignants, pompiers et aide-soignants de plus de 50 ans sont désormais concernés. Un public auquel s'ajoutera, à la fin du mois, toutes les personnes de plus de 75 ans. Au total donc, 7 millions de personnes sont censées être vaccinées contre la Covid-19, contre 1 million au départ.

Mais si le public est extensible, ce n'est pas le cas des stocks. À ce jour, la France possède 560.000 doses de vaccin Pfizer-BioNTech et en réceptionnera 500.000 supplémentaires chaque semaine. Au total, fin janvier, 1.060.000 personnes pourront donc être vaccinées, à raison de deux injections.

Le ministère de l'Economie assure qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement mais, pour l'instant, il semble impossible de vacciner les 7 millions espérés. Et la liste d'attente risque de s'allonger.