Le personnel des Ehpad réticent aux vaccins

Alors qu’ils sont prioritaires pour la vaccination contre la Covid-19, un tiers des soignants seulement ont reçu une ou deux injections suivant le vaccin. C’est trop peu pour le gouvernement et l’Elysée.

Dans cet Ehpad, la vaccination du personnel contre la Covid atteint 40%, un bon chiffre. Pourtant, une majorité a encore des doutes, des questionnements. «Je n’ai pas confiance en ce gouvernement, dans cette manière de gérer cette crise, on entend des choses et après leur contraire». Et si le vaccin devenait obligatoire ? «Quand on est forcé, ce n’est jamais avec plaisir, mais je le ferai bien entendu». Il y a six mois, cette aide-soignante ne voulait pas d’un vaccin Covid. Récemment, elle a changé d’avis. «J’ai des proches qui ont eu la Covid et qui ont été très malades, je n’avais pas du tout envie de l’attraper».

Pour la direction, il faut autour du vaccin, informer, rassurer, expliquer et convaincre. «Je pense que ce qu’on a commencé à faire en vaccinant 40% des salariés, on va pouvoir le poursuivre dans les mois à venir si l’Etat nous en donne les moyens, si on reçoit bien les doses pour vacciner, parce qu’on est prêts et bien organisés».

Sans faux pas du gouvernement et du laboratoire, cette directrice espère vacciner 80% des salariés.