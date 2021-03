Dr Jérôme Marty sur l'évolution de l'épidémie en France : «la situation est hors-de-contrôle à Paris, dans les Hauts-de-France et en PACA»

Le Dr Jérôme Marty, médecin généraliste et président du Syndicat Union Française pour une médecine libre, pousse un cri d'alarme sur la «situation hors-de-contrôle à Paris, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côtes d'Azur».

«On fait face à une nouvelle épidémie. On fait face à une nouvelle accélération à cause d'un variant qui est 30 à 50% plus contagieux et qui rend les gens plus contaminant plus longtemps».

Le médecin de l'UFML regrette le dysfonctionnement de la stratégie du «tester-tracer-isoler», notamment au sein des entreprises. «On commence à peine à lancer des auto-tests (...) On n'a pas mis en oeuvre toutes les solutions qui permettent d'éviter le confinement. On va devoir aller au confinement. La situation aujourd'hui est dramatique. Nous sommes face à un échappement (...) Il faut se déplacer et aller dans les réanimation, avec des patients plus jeunes et des drames à la clé chez les patients de 20 et des 30 ans».

Il interpelle les responsables politiques. «On ne peut se plus permettre de prendre des paris», ajoute-t-il.