Coronavirus : faut-il supprimer le couvre-feu à 23h ?

Le couvre-feu est-il encore utile ? Les images de centaines de Parisiens rassemblés sur l'esplanade des Invalides, au-delà de 23 heures, posent question. Selon eux, il est grand temps de lever cette mesure qui dure depuis déjà sept mois.

Le couvre-feu «n'empêche pas vraiment les gens de sortir, ni les jeunes de faire des soirées, donc je ne vois pas l'intérêt», témoigne une riveraine interrogée par CNEWS. Les fêtes sauvages constatées ce 12 juin à Paris ont effectivement lieu pour la troisième fois de suite. Des centaines de personnes se réunissent pour des soirées «Projet X» (du nom d'un film américain) pour danser, le plus souvent sans masque, avant d'être dispersées par les forces de l'ordre. Beaucoup expriment leur besoin de faire la fête et de retrouver une vie sociale après un an de restrictions sanitaires.

Dans ces conditions, est-il nécessaire d'attendre le 30 juin, comme prévu, pour lever le couvre-feu ? Outre les fêtes sauvages, les partisans de la suppression de cette mesure évoquent aussi la dérogation du gouvernement accordée aux spectateurs de Roland Garros. Alors que la demi-finale opposant Rafael Nadal à Novak Djokovic se poursuivait jusque tard dans la soirée, le public a été autorisé à rester pour voir la fin du match. Si certains y voient un signe annonciateur de la fin du couvre-feu, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a assuré à CNEWS qu'il ne s'agissait que d'une exception «qui ne doit pas devenir la règle».

Des chiffres encourageants

Trop tard : les voix s'élèvent pour réclamer la suppression du couvre-feu. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, s'y est dite favorable à condition de respecter les gestes barrières. Elle s'est appuyée sur les chiffres plutôt positifs de l'épidémie : le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a été divisé par deux en un mois, atteignant aujourd'hui les 2.106 personnes. Le nombre de nouvelles contaminations est quant à lui passé sous la barre des 5.000 par jour.

«Est-il nécessaire aujourd'hui de maintenir cette limite à 23 heures ? Probablement pas», a estimé l'épidémiologiste Martin Blachier auprès de CNEWS. «Mais il reste quinze jours à attendre avant la levée de ce couvre-feu, donc c'est évident que ce n'est pas ça qui va changer grand-chose», a-t-il ajouté.

Du côté du gouvernement, la tendance est plutôt à la fermeté. L'exécutif redoute un relâchement si le couvre-feu est levé plus tôt que prévu, et donc un rebond des contaminations. «C'est justement parce que pour l'instant, ça va bien sur le plan de l'épidémie, qu'il faut garder un certain nombre de règles», a expliqué Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale, sur CNEWS. «Lâcher du lest quinze jours avant la fin de l'objectif, je crois que ce n'est pas responsable.»