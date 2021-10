Islamisme, trafics de drogue : ce qu’il faut retenir du bilan du ministère de l’Intérieur

L’islamisme et la drogue toujours dans le viseur. Lors de la traditionnelle présentation de l’action du ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin a dressé le bilan du mois de septembre.

Le ministre a d’abord indiqué que sept structures identifiées comme diffusant des discours de haine et prônant l’islamisme seraient dissoutes d’ici à la fin de l’année, sur le modèle de la procédure réalisée contre la «Coordination contre le racisme et l’islamophobie», qui s’est clôt la semaine dernière avec sa disparition. L’organisme appelait «à la haine, à la violence et à la discrimination», a décrit Gérald Darmanin. La maison d’édition Nawa a elle aussi été dissoute récemment.

Au total, treize associations diffusant l’idéologie islamiste ont été dissoutes depuis 2017, a-t-il affirmé. Il a aussi informé que «sur les 2.500 lieux de culte musulmans sur notre territoire, seuls 92 sont regardés par nos services de renseignement». Ces derniers sont «particulièrement contrôlés». Parmi ces 92 lieux, 21 sont actuellement fermés, a-t-il assuré.

Gérald Darmanin en a également profité pour aborder la fermeture pour six mois de la mosquée d’Allones (Sarthe), accusée de «pratique radicale de l’islam». Selon le ministre, les responsables «légitiment les attentats terroristes, se félicitent de ceux survenus sur le territoire national et cherchent à mobiliser les jeunes fidèles à se préparer au combat».

6,6 tonnes de cannabis saisies en septembre

La lutte contre la drogue était aussi au menu de ce bilan mensuel, avec l’annonce de 1.335 trafics démantelés en septembre. Ces opérations ont permis de mettre en cause 1.518 personnes, qui participaient, à des degrés divers, à ces actes illégaux.

En un seul mois, les forces de l’ordre ont saisi 6,6 tonnes de cannabis, soit plus du double du mois d’août (3 tonnes). De nombreuses armes, au nombre de 501, et plus de 11 millions d’euros d’avoirs ont également été confisqués aux trafiquants.

1 335 trafics ont été démantelés en septembre contre 1 036 en août 2021 (soit +29 %).





Par ailleurs, Gérald Darmanin est revenu sur les tirs qui ont visé des policiers la nuit dernière à Lyon. Il a affirmé que cela faisait trois fois qu’il envoyait une lettre au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, afin de lui demander d’installer des caméras de vidéosurveillance dans la ville.