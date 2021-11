Election présidentielle, RN, polémiques... Éric Zemmour était l'invité de Christine Kelly dans Face à l'info

Le polémiste Eric Zemmour était l’invité de Christine Kelly jeudi soir pour son grand retour dans Face à l'info le temps d’une émission.

Il s’est livré sur sa nouvelle notoriété, ses ambitions, ses craintes. «Ce qui a changé, c'est le regard des autres. Le regard des médias, du public, des téléspectateurs, des politiques, des sondeurs... Quand on passe de 5% à 17% ils sont là à la fois ébahis, admiratifs et agacés. Tout ça a changé, les gens ne me regardent plus de la même façon», a-t-il notamment dit.

Il est également revenu sur ses relations avec le RN, formation politique avec qui il est en concurrence directe pour une place au deuxième tour de l'élection présidentielle. «J'aime les gens du Front National, les militants. Je les aime et je les défends et c'est pour cela que je fais ce que je fais. C'est les libérer pour leur donner enfin la possibilité de défendre leur pays efficacement. C'est tout le drame du RN donc effectivement, il faut rassembler tous ces gens.», a déclaré Eric Zemmour.