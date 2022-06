Loiret : un professeur agressé devant ses élèves

Un professeur d'EPS du lycée Maurice-Genevoix d'Ingré (Loiret) a été agressé en plein cours mercredi matin par un individu devant ses élèves. Choqué, il a déposé plainte. Le personnel appelle à une manifestation de soutien ce jeudi.

Toute une école sous le choc. Un professeur d'EPS du lycée Maurice-Genevoix d'Ingré, dans le Loiret, a été agressé ce mercredi matin.

Les faits se sont déroulés en plein cours de sport. Le professeur a été insulté, puis bousculé et a chuté au sol par un individu extérieur à l'établissement.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur présumé, qui a pris la fuite après les faits, serait le frère d'une élève.

Cette dernière n'aurait pas apprécié une mauvaise note, ni une remarque faite par l'enseignant il y a quelques jours - France Bleu rapporte que le professeur lui aurait demander de retirer l'écharpe qu'elle portait autour du cou pour faire un exercice physique.

Un acte loin d'être isolé

Cet acte n’est pas un fait isolé. Plusieurs cas similaires ont eu lieu ces derniers mois en France.

«Si vous avez un métier qui est rabaissé, négligé, où on ne reconnaît pas les enseignants comme des professionnels, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des agressions grandissantes», a déploré auprès de CNEWS Maxime Reppert, secrétaire national aux conditions de travail pour le SNALC, le Syndicat des personnels de l'Education nationale.

«On a affaire à une société de plus en plus violente et la violence entre par conséquent dans l’école de la République», observe pour sa part Kevin Bossuet, professeur d’histoire en banlieue parisienne, toujours pour CNEWS.

Le Rectorat a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute. Le personnel appelle à un rassemblement ce jeudi à 18 h devant le lycée.