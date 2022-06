«Jean-Louis Trintignant était l’alliance d’un cinéma exigeant et d’un cinéma populaire», salue Pascal Praud

«Jean-Louis Trintignant était l’alliance d’un cinéma exigeant et d’un cinéma populaire», a salué sur CNEWS Pascal Praud, après l'annonce de la mort du célèbre acteur à l'âge de 91 ans survenue ce vendredi 17 juin.

Un monstre sacré du cinéma est parti. La mort ce vendredi de Jean-Louis Trintignant a suscité une vague d'émotions. «C'est un immense comédien, il tournait jusqu'à trente films par an. Il était l’alliance d’un cinéma exigeant et d’un cinéma populaire, d'un acteur populaire qui a aussi fait des choses très pointues sur scène», lui a rendu hommage Pascal Praud sur CNEWS.

«On a l’habitude de dire, à chaque fois qu’un grand part, qu’il est le dernier des géants. Mais il ne va plus en rester beaucoup mis à part Alain Delon qui doit être le dernier des derniers», a déclaré le présentateur de CNEWS.

Entré dans l’histoire du cinéma avec «Un homme et une femme» de Claude Lelouch, où il incarnait un pilote automobile amoureux d’Anouk Aimée, il a tourné son dernier film en 2019 avec «Les plus belles années d’une vie», où il retrouvait, à nouveau, Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch.

Pascal Praud, se remémore avec passion, les plus beaux films de Jean-Louis Trintignant : «Je regardais sa filmographie, c’est «Z» de Costa-Gavras, c’est «les Biches» de Claude Chabrol, c’est Lelouch. Un des films préférés de ceux qui aiment Trintignant, c’est «le Conformiste» de Bernardo Bertolucci. Un film qui date des années 70».