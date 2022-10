Affaire Justine Vayrac : l'émotion dans le Lot après le meurtre de la jeune femme

Dans le Lot et en Corrèze, le meurtre de Justine Vayrac bouleverse toute une population. En formation pour devenir aide-soignante, la jeune femme de 20 ans habitait avec son enfant de 2 ans dans un appartement de la mairie de Tauriac (Lot), à une quarantaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde.

Depuis l'annonce, c'est la stupeur. La famille, les amis mais aussi les élus du Lot et de Corrèze sont démunis face à ce drame, alors que l'impensable vient de se produire et que le corps sans vie de Justine Vayrac a été retrouvé ce jeudi 27 octobre à Beynat, non loin du domicile du suspect.

«Ce n'est pas possible»

«Tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et je ne voulais pas l'entendre, et je pense que je ne veux toujours pas l'entendre», explique l'une de ses amies, sous couvert d'anonymat, qui décrit Justine comme «quelqu'un qui aimait la vie» et «qui avait besoin d'avoir sa vie de jeune», malgré le fait qu'elle était maman.

Même consternation à Tauriac, dans le département voisin du Lot, où vivait Justine Vayrac. «C'est difficile parce que c'est une enfant d'ici, une famille d'ici», explique Catherine Jauzac, la maire du village, qui confie «ressentir de la colère» face à ce qu'elle qualifie d'«impensable». «Ce n'est pas possible», lance-t-elle.

Pour le maire de Beynat, en Corrèze, là où le corps sans vie de Justine Vayrac a été retrouvé, le village est sous le choc. «Je suis totalement bouleversé par ce drame qui vient de se produire sur notre commune», s'est ainsi exprimé l'élu, Jean-Michel Monteil, qui a assuré que ses «premières pensées allaient bien évidemment à la famille de Justine».

«Je pense également à la population choquée par cet événement», a-t-il poursuivi, annonçant l'ouverture, en lien avec la préfecture d'une cellule d’urgence médico-psychologique pour les habitants.