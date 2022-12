Paris : les commerçants des Champs-Élysées très inquiets avant France-Maroc

Ce soir la France et le Maroc s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde. Traditionnellement, les supporters des deux pays viendront fêter la victoire du gagnant sur les Champs-Élysées. Un rassemblement festif qui pourrait générer des débordements, face auxquels les commerçants se préparent.

Jusqu’à 20.000 supporters des Lions de l’Atlas et des Bleus ont déferlé sur les Champs-Elysées samedi dernier, à l'occasion des victoires respectives du Maroc et de la France. Toutefois, la fin de soirée a été marquée par près de 170 interpellations dans la capitale. Des débordements qui inquiètent aujourd'hui les commerçants de la plus célèbre avenue parisienne alors que la France s'apprête à rencontrer le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.

Sur certains établissements, les stigmates de samedi dernier sont encore visibles. Ce mercredi, les gérants de boutiques ou de restaurants entendent bien prendre les devants pour protéger leurs vitrines ou leurs employés. «On barricade tout, on a une entreprise qui vient et qui nous barricade toutes les baies vitrées, et on craint énormément, on va fermer plus tôt, parce qu'il peut y avoir des débordements, et puis on a des avertissements de la préfecture et du comité des Champs-Élysées nous disant de faire très attention», explique un patron de café situé en haut de l'avenue.

2.200 policiers à Paris et sur les Champs-Élysées

Pour gérer ces célébrations, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé la mise en place d'un dispositif exceptionnel de forces de l'ordre. «10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce mercredi. 5.000 en région parisienne, dont près de 2.200 autour des Champs-Élysées et 5.000 en dehors de la région parisienne. C’est deux fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas d’arriver, spontanées et souvent familiales, dans un contexte de menace terroriste extrêmement importante», a affirmé le ministre.

«La circulation des Champs-Élysées sera maintenue. Une grande partie des portes du périphérique seront clôturées dès 18h30. Avec la RATP et la SNCF, nous aurons un certain nombre d’actions de fermeture de stations de métro ou de gare de RER pour acheminer ou empêcher d’acheminer un certain nombre de personnes sur les grandes places de nos villes de France, et singulièrement à Paris», a-t-il ajouté.