Réforme des retraites : les oppositions plaident pour le référendum

Alors que la réforme des retraites continue à diviser la classe politique et l'opinion, plusieurs élus d'opposition proposent la tenue d'un référendum pour trancher.

La contestation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Alors que le projet du gouvernement doit être présenté ce lundi en Conseil des ministres, plusieurs élus d'opposition plaident pour le référendum.

«Nous pourrions aller dans les prochains jours vers des temps difficiles et incertains avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage», a argumenté Jordan Bardella, président du RN, dimanche sur CNEWS. «Et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays autour de ces 68 % de Français d'après le sondage Ifop qui sont opposés à la réforme des retraites (...) Quand on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum et soumettre ce projet de loi à l'avis du peuple français», a-t-il poursuivi.

Selon le dirigeant du RN, le référendum «est un moyen de mettre ce texte au débat, d'en sortir par le haut».

le gouvernement inflexible

L'idée séduit également à gauche. «Je demande au président de la République d'ouvrir un débat pacifié, conclu par un référendum, pourquoi pas», a lancé Fabien Roussel (PCF) lors de la manifestation du 19 janvier.

«Non seulement Emmanuel Macron a été réélu principalement grâce au barrage républicain, mais les Français lui ont refusé une majorité absolue. Sur ce sujet qui percute notre pacte social, en l’absence de mandat des Français, le passage par référendum s’impose», abonde sur Twitter Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.

Le recours au référendum, qui serait une première depuis 2005, reste toutefois hautement improbable. Après une forte mobilisation dans la rue jeudi, l'exécutif reste résolu à aller au bout de sa réforme des retraites, avec quelques aménagements à la marge.