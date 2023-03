Dreux : l’appel à l’aide d’un chef d’entreprise désemparé devant un camp de gens du voyage

Il y a quatre ans, des gens du voyage se sont installés à Dreux (Eure-et-Loir) à proximité d'une entreprise qui produit des notices pharmaceutiques. Si le patron s’entend plutôt bien avec cette population, il déplore néanmoins un manque d’entretien du terrain.

À Dreux, en Eure-et-Loir, des gens du voyage se sont installés il y a quatre ans à proximité d’une entreprise produisant des notices pharmaceutiques. Si les gens du camp ne dérangent pas l'activité du site, la saleté et le manque d’entretien dégradent toutefois l'image de l'entreprise, estime son responsable. Carcasses, ordures ou encore détritus sont en effet visibles depuis les fenêtres de l’établissement provoquant l'inquiétude du directeur.

«La première chose que l’on voit depuis la fenêtre de la salle où je reçois mes clients c’est ce qui se passe dehors (…) Quand on est en train de mener un audit où on parle de normes, de procédures et de qualité de nos produits, à côté on a un camp où il n'y a pas de règles, ni de normes», a expliqué Xavier Marignier à CNEWS.

Face à cette situation, le directeur cherche régulièrement à contacter les collectivités locales afin de trouver une solution et nettoyer enfin le terrain adjacent.

«J’appelle et on ne me répond pas. Je laisse des messages. J’envoie des e-mails et des photos. Je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer personne des autorités locales concernant ce sujet», déplore-t-il.

De son côté, l’agglomération du pays de Dreux affirme que ce sont les gens du voyage qui doivent veiller à la propreté des lieux.

«Comme il n’y a pas d’autres solutions, à ce moment-là, il a été permis avec des échanges de l’agglomération et de la ville de Dreux d’utiliser ce site mais le «deal» était de le laisser propre, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui. C’est ce que tout le monde a pu constater», indique Sébastien Leroux, adjoint Horizons au maire de Dreux.

Néanmoins, le vice-président de l’agglomération a assuré que «tout sera fait pour nettoyer le terrain le plus rapidement possible».