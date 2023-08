«Trente secondes, ça suffit pour qu’un enfant se noie» : un pompier met en garde les parents distraits par leur téléphone portable

Les noyades sont à l'origine de plus de 500 décès chaque année. Des drames qui bien souvent pourraient être évités. Patrick Chavada, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a ainsi alerté, sur CNEWS, sur le manque de vigilance de certains parents absorbés par leur téléphone portable.

Une réalité alarmante. En période estivale les noyades sont particulièrement redoutées. Et pour cause, plus de 500 enfants sont victimes de noyade chaque été, avaient déjà alerté les ministères de la Santé et des Sports, dans une campagne de prévention lancée entre le 19 juin et le 14 juillet, et intitulée «Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux».

Une incitation à la vigilance sur laquelle Patrick Chavada, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a de nouveau insisté, ce jeudi 3 août, sur CNEWS en mettant en garde les parents absorbés par leur smartphone.

«Quand le téléphone sonne, la maman ou le papa s’absente trente secondes. Ça suffit pour qu’un enfant se noie», a ainsi alerté le lieutenant. Plus que jamais, le mot d'ordre doit donc être «surveillance, surveillance, surveillance», a-t-il martelé.

cette année, plus de 100 noyades mortelles depuis début juin

Outre la surveillance, la prévention reste aussi de mise. Le lieutenant Patrick Chavada préconise ainsi la mise en place impérative de mesures de sécurité comme le port de manchons ou de bouées chez les enfants.

«Il existe des gilets flottants qui sont très efficaces et qui vont permettre à l’enfant de ne pas couler», a-t-il poursuivi. Toutefois, le membre de la fédération nationale des sapeurs-pompiers a précisé que l’usage de ces accessoires de sécurité ne doit en aucun cas dispenser d’une surveillance «constante et visuelle».

Cette année, 362 noyades ont déjà été enregistrées entre le 1er juin et le 12 juillet, dont 109 mortelles, selon les chiffres de Santé Publique France.

Si le nombre de noyades a baissé de 9% par rapport à l’an dernier, comme l’affirme l’agence nationale de santé publique, il n'annule pas le sérieux manque de vigilance dont font preuve certains adultes et parents, alors qu’ils doivent surveiller leurs enfants.