«En se rapprochant, on a vu qu’il s’agissait d’une petite fille» : Hugo, sapeur-pompier, témoigne après avoir sauvé une enfant de 4 ans de la noyade

Deux pompiers sauveteurs, Maéva et Hugo, ont sauvé de la noyade une enfant de 4 ans qui dérivait au large de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales.

L'appel à l'aide a été lancé par des baigneurs postés sur le rivage. Mercredi dernier, aux alentours de midi, des témoins ont aperçu une bouée jaune voguer vers le large. Il s'agissait d'une petite fille de 4 ans qui dérivait à près de 500 mètres de la plage de Canet-en-Roussillon. Maéva et Hugo, deux sauveteurs aquatiques, se sont alors lancés à sa poursuite et ont miraculeusement ramené l'enfant sur le rivage.

«On est de suite partis avec notre embarcation jet-ski sur la zone. Au bout de 10 minutes on a pu avoir un visuel sur une bouée qui s'envolait, donc on a immédiatement rejoint cette bouée. Puis au bout de 300 mètres on a commencé à apercevoir des brassards roses, et en se rapprochant, on s'est aperçu que c'était une petite fille», raconte Hugo, sauveteur aquatique sapeur-pompier.

La fillette, âgée de 4 ans, est anglaise, et avait échappé à la vigilance de ses parents, en vacances dans la région. «On l'a fait embarquer sur notre jet-ski, et on a pu la ramener au port saine et sauve», précise Hugo. Choquée et en légère hypothermie, la fillette a ensuite été transportée à l'hôpital de Perpignan.

Trois noyades depuis le début de l'été dans la région

Une histoire qui se termine bien, mais parfois le séjour de certains vacanciers tourne au drame. Car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n'est pas sans dangers. Trois personnes se sont noyées dans la région au début du mois, l'occasion pour les pompiers de rappeler les consignes de sécurité.

«Si vous êtes témoin de quelqu'un qui est en difficulté dans l'eau, il faut tout de suite prévenir le poste de secours le plus proche, et ensuite vous positionner de façon à ce que les secours identifient rapidement la zone où la personne est en difficulté. Ensuite si on a pris un gros repas ou si on a consommé de l'alcool, il ne faut pas se baigner», rappelle le lieutenant Jérôme Gonzalez, sapeur-pompier SDIS 66.

Les pompiers rappellent également qu'il faut rester vigilant et agir vite, car quinze secondes suffisent pour une noyade en Méditerranée.