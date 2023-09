Suppression des «textes à trous», test de rédaction à l’entrée en 6e... Gabriel Attal veut renforcer la maîtrise de l’écrit à l’école

Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a dit vouloir «élever le niveau général de nos élèves», ce vendredi. Il estime que «la dictée est essentielle» et souhaite «qu’on n’utilise plus les textes à trous».

«Évaluer pour individualiser», telle est la volonté de Gabriel Attal, qui souhaite mettre en place une évaluation dès le début de la sixième afin de pouvoir évaluer leurs besoins individuels.

«Aujourd’hui, il y a plus d’un élève sur trois qui entre en sixième, sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques, la lecture, l’écriture et le calcul», a déploré le ministre de l'Éducation nationale vendredi 15 septembre, lors d’une visite dans un collège et une école primaire d’Eur-et-Loire.

Le ministre de l’Éducation nationale a profité de ce déplacement pour annoncer d’autres mesures, comme la fin des textes à trous à partir du CM1.

«Je pense que c’est important d’aller au bout de ce qu’est l’écriture, c’est-à-dire écrire un texte», a-t-il expliqué. «Cette pratique des textes à trous (...) conduit quand même à alléger le niveau d’exigences qui doit être le nôtre s’agissant de la rédaction ou de l’écriture», a-t-il estimé.

Réduire les absences des enseignants

Gabriel Attal a également exprimé sa volonté de réduire au maximum les absences, «notamment celles qui sont dues à l’organisation administrative», et «pouvoir en remplacement les absences qui ne peuvent pas être évitées».

Pour se faire, il a assuré la mise en place de plusieurs outils, dont le pacte enseignant, censé permettre aux enseignants de prendre en charge des missions supplémentaires en échange d'une augmentation de leur rémunération.