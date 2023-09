Vallée de la Roya : les habitants réagissent au nouvel afflux de migrants

Dans les Alpes-Maritimes, à la frontière italienne, les habitants de la vallée de la Roya ont été très tôt confrontés à l'arrivée inattendue de centaines de migrants. Avec ce nouvel afflux, cette commune semble sereine.

Proches de la frontière italienne, la vallée de la Roya et ses habitants sont désormais habitués au passage de migrants sur leurs terres. Aujourd'hui, ils doivent faire face à un nouvel afflux.

Pendant des années, les habitants de la vallée de la Roya ont fait de l'aide aux étrangers une tradition. Celle qui fut autrefois vallée d'accueil des migrants ne l'est plus aujourd'hui : «On en voit un peu à la frontière, mais voilà. Sinon, aller et venir, non», indique Louis, habitant de Breil-sur-Roya.

«Au quotidien c'est tranquille, ils sont discrets»

«Autrefois c'est vrai que ces flux étaient assez naturellement détournés vers la vallée de la Roya, de par les contrôles qu'il y avait sur le littoral. Aujourd'hui c'est différent, on a des contrôles qui sont beaucoup mieux répartis sur toute la frontière. Il y a du passage ici sur la vallée de la Roya comme ailleurs sur la frontière, mais ça n'est pas du tout comparable avec les flux très importants qu'on avait en 2015-2016», a estimé Sébastien Olharan, maire LR de Breil-sur-Roya.

Les 2.200 habitants de la commune se sont faits à la présence de ceux qui restent : «Au quotidien c'est tranquille, ils sont discrets», a déclaré Josianne, une locale.

A la frontière italienne, le nombre de migrants arrivés sur les côtes a doublé cette année, par rapport à la même période en 2022.