Visite du pape à Marseille : comment la ville se prépare à un événement historique

Le pape François se rendra à Marseille les 22 et 23 septembre. Pour célébrer sa venue, commerçants et habitants s’activent afin de marquer le coup pour cet événement historique.

Une visite historique où chaque détail compte. Le pape François se rendra à Marseille les 22 et 23 septembre prochains pour la première fois depuis le début de son pontificat. Mais surtout, il s’agit d’une première visite papale depuis plusieurs siècles.

À cette occasion, le diocèse de Marseille a décidé de faire les choses en grand. «On a préparé la basilique pour la beauté de la liturgie et la beauté des moments de recueillement qui sont prévus ici et préparer pour que chacun se sente accueilli et à la place qui lui revient», explique le père Olivier Spinosa, recteur de la basilique Notre Dame de la Garde.

Les commerçants prêts à accueillir le pape

De nombreux commerçants ont également mis à l’honneur le pape François et le catholicisme dans leurs boutiques, avec des produits à son effigie. «On a fait des neuvaines qui sont à l’effigie du pape François et il y a toujours des tasses parce qu’on attend énormément de monde. C’est quand même un événement depuis Clément VII : depuis 1533, il n’y a pas eu de pape à Marseille», témoigne Christophe Pinaud, patron de la boutique «Ô mon Dieu».

5.000 policiers et gendarmes déployés

Même son de cloche du côté de Frédéric Jean Jean, patron de la brasserie des Templiers, qui de décorer son établissement. «J’ai prévu de commander de drapeaux, comme pour la Coupe du monde de rugby. On va faire en sorte de célébrer la venue du pape à Marseille», explique-t-il au micro de CNEWS.

Le moment fort de la venue du pape François sera sa messe au Stade Vélodrome, ce samedi 23 septembre, où près de 60.000 fidèles sont attendus.

Parallèlement, la question de la sécurité du souverain sera centrale. Au minimum 5.000 policiers et gendarmes seront déployés, auxquels s'ajouteront plus 1.000 agents de sécurités privés mandatés par le Vatican. Quelque 6.000 personnes, dont les antécédents ont été épluchés, seront également mobilisées pour assurer l'organisation, depuis la pose des barrières de sécurité jusqu'aux personnels qui devront assurer la restauration.