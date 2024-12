Manuel Bompard : «La question qui sera posée après la chute du gouvernement sera celle du départ du président de la République»

Manuel Bompard était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 1er décembre. «La question qui sera posée après la chute du gouvernement sera celle du départ du président de la République», a estimé le coordinateur de La France insoumise.

LFI réfléchit déjà à l'après Michel Barnier. C'est en tout cas le pressentiment donné par Manuel Bompard, coordinateur de l'équipe opérationnelle de La France insoumise, invité du Grand Rendez-vous CNEWS-Europe 1 de ce dimanche 1er décembre.

Le député LFI des Bouches-du-Rhône était amené à répondre sur le maintien du Nouveau Front populaire, après le double appel, d'abord de Jean-Luc Mélenchon, puis de Lucie Castets et Marine Tondelier, pour une candidature de gauche unique en vue de la prochaine élection présidentielle. Qu'elle soit anticipée ou non.

«Nous avons dit depuis le premier jour que la candidate que nous avions proposée, Lucie Castets, restait notre candidate. Mais je suis forcé de constater que le Parti socialiste (PS) a dit que ça ne serait plus sa candidate. J'ai entendu, en particulier, François Hollande le dire», a-t-il assuré face aux journalistes Mathieu Bock-Côté et Stéphane Dupont. «Pour moi, ça reste la candidate possible», a-t-il ajouté.

«Le PS a tourné la page Lucie Castets, ce n'est pas mon cas»

Toutefois, il s'agirait potentiellement d'une candidature pour une élection plus ambitieuse. Car selon Manuel Bompard, les débats houleux sur le projet de loi finances à l'Assemblée nationale ne remettent pas en cause uniquement le Premier ministre Michel Barnier. «Nous sommes dans une situation de telle gravité politique, et un tel blocage démocratique, que si on veut déverrouiller cette situation, la question qui est posée après la chute du gouvernement, c'est celle du départ du président de la République», a-t-il ainsi soutenu.

Il a néanmoins déclaré que la possibilité d'intégrer Lucie Castets au gouvernement n'est «pas du passé» : «Je continue à dire personnellement que si Emmanuel Macron nomme Lucie Castets Première ministre, nous serions prêts à constituer un gouvernement et à mettre en place une autre politique. Le PS a tourné la page de Lucie Castets, mais ce n'est pas mon cas».

Enfin, Manuel Bompard s'est refusé à la possibilité d'un «gouvernement technique», pour remplacer celui actuellement aux commandes, jusqu'à la prochaine élection présidentielle. «Cela ne veut rien dire. Vous pouvez remplacer Michel Barnier par un Michel Barnier de la société civile, mais il n'aura aucune base, aucun socle parlementaire».