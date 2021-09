États-Unis : à 100 ans, elle soulève toujours de la fonte et entre dans le Guinnes World Records

On ne cesse de parler d'elle. À 100 ans tout pile, Edith Murway-Traina vient d'entrer dans l'édition 2022 du Guiness World Records, ainsi reconnue comme étant la plus vieille «haltérophile» au monde à pratiquer la compétition de force athlétique.

Selon le Guinness World Records, cette arrière-arrière grand-mère détient en effet le titre honorifique de «plus vieille compétitrice en force athlétique». La résidente de Tampa, en Floride, n'avait que 91 ans lorsqu'elle a commencé à faire de l'haltérophilie dans son gymnase local, après y avoir été invitée par son amie proche Carmen Gutworth.

Cependant, elle ne s'attendait pas à participer à des compétitions de force athlétique (dynamophilie au Québec, Powerlifting en anglais) peu de temps après et à remporter des trophées, et est désormais devenue acco. Le 10 novembre 2019, à 98 ans et 94 jours, elle s'était classée 2e dans sa catégorie en soulevant 27,2 kg au développé couché...

Une ancienne prof de danse

«Pendant que je regardais ces dames faire leur truc [soulever des poids, ndlr], j'ai pensé que je pourrais le faire aussi bien, puisque j'étais là, donc ça ne devrait pas être une perte totale», a déclaré Edith Murway-Traina. Habituée à se produire en public, l'ancienne danseuse et professeur de danse aime rester active et soulève des poids avec l'aide de Bill, son entraîneur.

Et la centaine ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle se prépare pour sa prochaine compétition en novembre. L'occasion de rajouter une ligne à son palmarès.