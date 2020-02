Coronavirus : les touristes continuent d’affluer à Rome

L’Italie est le pays le plus touché en Europe par le coronavirus. Au centre du pays, à Rome, les touristes continuent d’affluer même s’ils sont un peu plus méfiants.

Rome est la troisième ville la plus visitée en Europe, derrière Paris et Londres. Et le tourisme représente 13% du PIB italien.

De quoi faire craindre de lourdes pertes, même si pour l’instant, les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration relativisent.

La ville aux 7 collines est encore épargnée par l’épidémie, mais une campagne d’information et de désinfection des transports publics doit être lancée dans les prochains jours.