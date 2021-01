Donald Trump va regagner son luxueux manoir de Mar-a-Lago, en Floride

Pour la première fois depuis 1869, un président américain n'assistera pas à l'investiture de son successeur. Donald Trump ne sera plus à Washington ; il aura déjà regagné son club de Mar-a-Lago, en Floride.

C’est ici en Floride, à 1.500 kilomètres de Washington, que Donald Trump se trouvera pendant l’investiture de son successeur, Joe Biden. Le président américain, pour encore quelques heures, retourne dans son très luxueux manoir de Mar-a-Lago.

Une résidence considérée comme la Maison Blanche bis, là où Donald Trump a reçu de nombreux chefs d’Etats pendant ses quatre années de mandats. «On l'adore ici, surtout dans ce quartier. On est fiers de lui, on sait qu'il a fait du bon travail pour nous et on regrette que ça se termine comme ça. Mais on espère qu'il nous apportera d'autres bonnes choses à l'avenir», se confie une habitante de West Palm Beach.

Mais certains voisins ne veulent pas du retour du milliardaire, et rappellent qu’un accord signé en 1993 interdit à Donald Trump de faire de son club sa résidence principale.

Certains craignent également que leur ville devienne le point de ralliement anti-Trump. «J'ai vraiment peur de ce qui va arriver à notre quartier à son retour. Est-ce qu'il y aura des émeutiers et ce genre de choses ? Parce que c'est un quartier paisible, ça l’a toujours été. On n'a pas besoin de tout ça», s'exprime une autre habitante.

Pour rentrer en Floride, Donald Trump s'envolera pour la toute dernière fois à bord d'Air Force One.