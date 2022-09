Mort d'Elizabeth II : Les princes Harry et William et les six autres petits-enfants de la reine veillent son cercueil

Les princes William et Harry, ainsi que les six autres petits-enfants de la reine Elizabeth II, ont participé à une veillée funèbre ce samedi, autour du cercueil de la souveraine, décédée le 8 septembre.

Les huit petits-enfants de la reine, réunis à deux jours des funérailles. Ce samedi 17 septembre, le prince William et le prince Harry étaient tous les deux présents pour entourer le cercueil de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier au château de Balmoral. Un symbole fort pour les deux fils du roi Charles, qui entretiennent des liens tendus depuis que le duc de Sussex a quitté le Royaume-Uni pour s'installer en Californie avec Meghan Markle et leurs deux enfants.

Les princes Harry et William étaient en uniforme - le duc de Sussex ne le portait plus depuis son retrait fracassant de la monarchie - contrairement à leurs six cousins, les princesses Beatrice et Eugenie, Zara et Peter Phillips et Lady Louise et James Mountbatten-Windsor. Ils se sont recueillis à Westminster Hall, dos au cercueil et tête baissée, sous le regard des visiteurs venus s'incliner devant la dépouille d'Elizabeth II, exposée au public jusqu'à lundi matin.

Charles et William à la rencontre du public

Le même jour, le roi Charles III et son fils héritier le prince de Galles sont allés à la rencontre de la foule qui faisait la queue pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II.

Face à l'affluence, le gouvernement britannique a demandé aux habitants via un communiqué de ne plus rejoindre l'immense file d'attente qui s'étend sur des kilomètres à travers Londres.