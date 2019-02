Ligue des Champions : l'OL veut faire tomber le Barça

Lyon reçoit mardi soir (21h) le FC Barcelone de Lionel Messi en 8èmes de finale de la Ligue des Champions.

C’est une montagne qui se présente face aux Gones mais l’OL veut y croire et attendait ce moment depuis sept ans. C’est en effet la première fois que le Groupa Stadium va acceuillir un match à élimination directe en Ligue des champions.

L’OL n’a plus joué les huitièmes de finale depuis 2012.Ce mardi, les 60 000 supporters lyonnais pousseront leurs hommes, qui veulent croire à l’exploit contre le FC Barcelone, 5 fois vainqueur de la compétition. Jamais Lyon n’a battu le Barça dans son histoire, et la tâche s’annonce encore plus difficile sans le capitaine Nabil Fekir : le champion du monde est suspendu.

En face, les catalans pourront compter sur l’un des plus grands joueurs de tous les temps : Lionel MessiLe point faible de l’OL : son irrégularité. Son point fort : briller dans les grands matchs. Le PSG et Manchester City en ont fait les frais cette saison…un exemple à suivre.