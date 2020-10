Vidéo : le jeu Cyberpunk 2077 se dévoile avec une avalanche de nouveaux contenus

Il sortira - enfin - le 19 novembre et il fait frétiller d'envie les gamers du monde entier. Cyberpunk 2077 a sorti l'artillerie lourde, aujourd'hui, avec une série de vidéos de gameplay alléchantes.

Plusieurs aspects du titre ont été approfondis lors d'un quatrième «Night City Wire», une émission qui permet aux développeurs de montrer l'avancée du travail. On y est presque et, à quasiment un mois de la sortie, l'impatience est à son sommet. Le titre laisse en effet entrevoir une liberté d'action assez folle, même si, évidemment rien ou presque ne filtre sur le scénario.

LES MODIFICATIONS CORPORELLES

Les développeurs de CD Projekt Red promettent des modifications très poussées, et cette vidéo le prouve. Membres bioniques, oeil artificiel… chaque nouvel organe sera accompagné de capacités augmentés, qui devraient se révéler utiles.

LES véhicules disponibles

Le garage de Cyberpunk 2077 grossit à vue d'œil. Sportives musclées, citadines rapiécées et berlines de luxe permettront à chaque joueur d'affirmer son statut et de faire régner sa loi dans les rues de Night City. Cette vidéo est également parfaite pour juger de la qualité hallucinante des effets de lumière, notamment sur les carrosseries rutilantes de vos futurs petits bijoux motorisés.

LE(s) style(s) vestimentaire(s)

Cyberpunk 2077 est une dystopie qui nous plonge dans un futur sans foi ni loi. Les gangs et les mégacorporations règnent sur la ville.

A chacun son style et ses signes distinctifs. Tatouages, vêtements, coiffures, les possibilités semblent quasiment infinies et, surtout, d'une richesse graphique bluffante. On a vraiment hâte de juger l'ensemble sur pièce.

Cyberpunk 2077, éd. CD Projekt Red, disponible le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Stadia, Playstation 5 et Xbox Series S/X