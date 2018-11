Un groupe hôtelier propose un «Instagram-sitter» à ses clients

Depuis le début du mois de novembre, le groupe Accor Hotels propose aux clients de ses hôtels de Genève et de Zurich un service très original, la possibilité de faire appel à un «Instagram-sitter».

Avec «Relax we post», le client confie les clés de son compte Instagram à l'un des blogueurs présentés sur le site dédié au service. Celui-ci est chargé de prendre des photos et des vidéos, puis de les poster avec le hashtag #postedbysocialmediasitter, tandis que le client profite de ses vacances. «Profite de ton escapade citadine sans le moindre stress numérique, indique le groupe. Notre social media sitter s'occupe de ton profil Instagram. Et toi, tu peux partir découvrir la ville en toute tranquilité.»

Le groupe affiche également sa volonté de ne pas mettre en danger la vie privée des voyageurs. Il leur recommande de changer leur mot de passe avant et après leur séjour et assure respecter les normes en vigueur.

Le recours à un Instagram-sitter à la journée n'est pas tarifé, une volonté pour l'entreprise de séduire une clientèle plus jeune et accro aux réseaux sociaux. «Ce nouveau service (...) est absolument unique», avance Philippe Alanou, senior vice-président de AccorHotels Central Europe. «Nous suivons avec attention les tendances sociétales et adaptons en permanence l'offre de nos hôtels afin de proposer à nos clients des services innovants», ajoute-t-il.

Cependant, le service a, pour le moment, une durée limitée puisque les clients ne pourront en profiter que jusqu'au 2 décembre prochain. AccorHotels n'a pas non plus annoncé qu'il serait testé dans d'autres villes.