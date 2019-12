Les 17 jeux vidéo les plus attendus de 2020

Alors que les consoles PS4 et Xbox One devraient entamer leur fin de carrière, l'année 2020 sera principalement marquée par l'arrivée des consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération. Nintendo restera quant à lui fermement attaché à sa Switch, dont le succès va grandissant. Voici donc les jeux à suivre de près l'an prochain.

La liste suivante présente les jeux selon leur date de sortie et sera remise à jour régulièrement.

Dragon Ball Z : Kakarot

Après avoir amplement satisfait les fans de la première heure de la saga Dragon Ball avec le jeu de combat FighterZ, Bandai Namco entend faire entrer Son Goku et ses amis dans la décennie 2020 avec un jeu de rôle sous-titré Kakarot, autre nom donné à Son Goku dans le manga. Un opus attendu pour le premier trimestre de l'année prochaine et que nous avons pu prendre en main en avant-première. On y retrouve forcément notre Super Saiyan préféré, qui pourra faire équipe avec d'autres personnages emblématiques de la saga. Dragon Ball Kakarot se focalise uniquement sur les arcs historiques de Dragon Ball Z, reprenant la saga des saiyans avec Vegeta notamment, puis celle se déroulant sur la planète Namek et l'implaccable Freezer, avant de revenir sur Terre pour explorer l'arc des cyborgs et de Cell. Les plus nostalgiques apprécieront ce retour aux sources.

Premier constat, il ne s'agit pas d'un jeu en monde ouvert, contrairement à ce qui avait été un temps avancé par certains joueurs. Si l'espace de jeu est suffisamment large pour donner cette illusion, c'est toutefois pour mieux mettre en scène les combats percutants de la série. Ces derniers sont d'ailleurs largement inspirés des anciens jeux de combats en 3D dont profitait la série il y a quelques années. Si les actions semblent encore assez limitées sur la démo que nous avons pu tester, le studio CyberConnect2, qui a déjà brillamment œuvré sur la saga Naruto Ultimate Ninja Storm, semble vouloir rendre un bel hommage au manga d'Akira Toriyama. A suivre de près donc.

17 janvier 2020, sur PS4, Xbox One et PC.

Warcraft III : Reforged

Alors que World of Warcraft fête ses 15 ans en 2019, on oublierait (presque) que la célèbre franchisse a forgé son histoire autour de jeux de stratégie. C'est donc une forme d'hommage aux fans de la première heure qui est attendu pour janvier prochain. Warcraft III fera son retour dans une version estampillée «Reforged», afin de remettre au goût du jour les batailles entre les orcs, les elfes et les humains. Le jeu permettra de refaire entièrement la campagne solo originale à travers plus de 60 missions, comprenant également l'extension The Frozen Throne. Surtout, il profitera d'une refonte graphique totale, pour remettre ce fabuleux titre au goût du jour.

Warcraft III : Reforged, Blizzard, le 29 janvier 2020, sur PC et consoles.

The dark crystal : Age of resistance tactics

Alors que la série Netflix a brillemment donner un préquel à ce chef-d'œuvre qu'est Dark Crystal, un jeu vidéo inédit se prépare autour de cette saga. Intitulé Age of Resistance Tactics, celui-ci prend place dans le même univers que la saison 1 dévoilée fin août dernier. Il invite à participer à un véritable jeu de rôle tactique dans l'univers de Thra, où l'on retrouvera tous les personnages de cette odyssée haute en couleur. Les terribles Skeksès n'ont plus qu'à bien se tenir.

Le 4 février 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Swtich.

Snack World : Mordus de Donjons - Gold

Première grosse exclusivité Switch de l'année, Snack World devrait se faire remarquer auprès du jeune public. Le studio japonais Level-5, déjà derrière Yo-Kai Watch, met ici en scène une équipe d'aventuriers prêts à tout pour trouver des trésors enfermés dans des donjons. La direction artistique de ce jeu, sorti sur 3DS seulement au Japon, a de quoi étonner et donne un ton décalée à cette aventure amusante.

Le 14 février 2020, sur Switch.

Half Life Alyx

C'est peut-être LE jeu qui va enfin convaincre les gamers de tout le potentiel de la réalité virtuelle. Valve lancera en mars prochain le très attendu Half Life Alyx. Un titre qui devrait bousculer les expériences déjà vécus avec un casque VR. Et au regard du premier trailer explosif dévoilé en novembre dernier, on est en droit de se dire que Valve pourrait faire très mal. Seul bémol, il ne s'agira pas du tant espéré Half Life 3, mais bien d'un préquel à Half-Life 2.

Courant mars 2020, sur PC (doté d'un casque VR).

Final Fantasy VII Remake

Attendu par des hordes de fans de la saga Final Fantasy, le remake du septième volet se précise. Square Enix entend y livrer une nouvelle vision de son RPG culte, avec un monde revu et corrigé tout en 3D et orienté action, à la différence des combats au tour par tour de la version originale. Avec une date de sortie promise pour le 3 mars 2020 exclusivement sur PS4, l'éditeur japonais compte faire revivre l'opus le plus emblématique de la saga, puisque celui-ci avait contribué à populariser Final Fantasy hors des frontières nippones, même si certains épisodes antérieurs avec atteint les côtes américaines.

Surtout Final Fantasy VII s'était rapidement hissé comme le porte-étendard du RPG japonais en Occident. Toutefois, ce remake ne doit pas faire oublier que Square Enix projette de découper ce septième opus en différents chapitres, dont le premier sera disponible en début d'année prochaine. Il faudra faire preuve de patience avant d'en savourer la suite.

Le 3 mars 2020, exclusivement sur PS4.

Langrisser I & II remake

Le mois de mars 2020 sera le mois des J-RPG (jeux de rôle japonais) ou ne sera pas. Après FFVII Remake et avant Persona 5 : Royal, ce sera au tour de la saga Langrisser de revenir faire un tour sur consoles. Bien connue des amateurs de jeux de stratégie au tour par tour qui possédaient une Mega Drive, une Super Famicom ou une PC Engine dans les années 1990, cette saga verra renaître ses deux premiers épisodes épiques dans une version remarstérisée pour l'occasion.

Le 13 mars 2020, sur PS4, Switch et PC.

Animal Crossing New Horizons

Initialement annoncé pour 2019, Animal Crossing New Horizons sortira finalement le 20 mars 2020. Nintendo explique vouloir peaufiner son jeu. Devenu le porte-étendard du feel good game, Animal Crossing nous emmène ici au contact de la nature. Il faudra à nouveau développer son petit monde et établir des amitiés avec ses voisins. Une vraie bouffée d'air frais qui se prête à merveille au nomadisme.

Le 20 mars 2020, sur Switch.

Doom Eternal

Classique parmi les classiques, Doom entend se tailler la part du lion auprès des amateurs de jeux de tirs nerveux l'an prochain. Repoussé au 20 mars prochain, le prochain titre de Bethesda s'annonce violent, sanglant et sans pitié. Trois ingrédients essentiels à cette saga. Et ce nouvel épisode ne devrait pas souffrir de la comparaison par rapport à ses aînés, en affichant des graphismes de haute volée, associés à un gameplay jouissif et frénétique.

Le 20 mars 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Persona 5 Royal

Avec Persona 5 Royal, c'est sans doute le meilleur J-RPG (jeu de rôle japonais) de la décennie 2010 qui fait son retour dans une version enrichie. On retrouvera donc la joyeuse bande des Voleurs Fantômes et leurs avatars stylés visitant l'autre monde. Ce chef-d'œuvre, qui avait ravi son monde en 2017 lors de sa sortie, reviendra sur PS4 en mars prochain. Et cette fois-ci Atlus promet une version entièrement localisée dans la langue de Molière.

Cette version ultime de Persona 5 profitera de contenus additionnels, de nouvelles aventures et même de nouveaux personnages.

Le 31 mars 2020, sur PS4.

Resident Evil 3 remake

Après avoir terroriser les joueurs en 2019 avec l'excellent remake de Resident Evil 2, Capcom s'apprête à les ramener à Racoon City en avril prochain via Resident Evil 3. ON retrouvera donc Jill Valentine dans cette version remastérisée du jeu original sorti en 1999 sur PlayStation.

En proie au Nemesis qui la pourchassera dans une ville infestée de zombies, la jeune policère devra enquête tant bien que mal sur ces horribles événements. Et si l'éditeur japonais fait aussi bien le job que pour RE2, il y a fort à parier que l'on tient d'ores et déjà un hit du survival-horror sur consoles en 2020.

Le 3 avril 2020, sur PS4, Xbox One et PC.

cyberpunk 2077

Déjà considéré comme le futur jeu de l'année, alors que de nombreuses zones d'ombre subsistent, Cyberpunk 2077 est devenu le sujet de discussion favori de tout gamer qui se respecte. Il faut souligner que CD Projekt Red, studio derrière le fabuleux The Witcher III, sait faire monter la hype autour de son futur blockbuster. Le studio polonais livre sa vision d’un futur décadent dans un monde ouvert que Judge Dredd ne renierait pas. Le joueur incarne V, un(e) mercenaire qui devra se forger une réputation au cœur de Night City, une mégalopole californienne surconnectée où les multinationales dictent leur loi.

Le 16 avril 2020, sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Marvel's Avengers

Square Enix prépare également son prochain blockbuster : Marvel's Avengers. Le titre met en scène la célèbre équipe de super-héros : Iron Man, Hulk, Thor, Captain America et la Veuve Noire.

Tous conjugueront leurs efforts pour sauver San Francisco. Bonne nouvelle, le titre sera jouable jusqu'à quatre joueur en coopératif. Préparé avec les orfèvres d'Eidos Montréal (Deus Ex Mankind Divided), Marvel's Avengers est promis pour mai prochain.

Le 15 mai 2020, sur PS4, Xbox One et PC.

The Last of Us Part II

Œuvre bouleversante et sublime de la PS3, The Last of Us s'était achevé sur une note tragique qui n'appelait pas forcément une suite. Pourtant, le chef-d'œuvre de Naughty Dog, déjà auteur de la saga Uncharted, s'apprête à revenir sur PS4 (et PS5 ?) dans le courant du printemps 2020, selon les derniers échos de la presse spécialisée. Et les premières vidéos de gameplay donnent déjà le tourni, que ce soit en termes de réalisme et de mise en scène. Une histoire post-apocalyptique qui là encore pourrait mettre tout le monde d'accord et pourrait constituer la dernière œuvre forte des années PS4, comme l'avait fait le premier volet en son temps pour une PS3 en fin de vie.

29 mai 2020, sur PS4.

Ghost of Tsushima

Dans le Japon médiéval de 1274, les combats font rage entre fines lames et ninjas surentraînés. Ghost of Tsushima est l'une des superproductions mises en avant par Sony en tant qu'exclusivité PS4. Et la beauté qui se dégage du titre créé par le studio Sucker Punch pourrait bien en faire l'un des plus beaux jeux jamais créés sur la console. Tellement beau que certains journalistes ayant essayé le jeu estiment qu'il pourrait s'offrir une seconde sortie sur PS5 en fin d'année prochainen, voire en 2021... A suivre. Reste que les combats au katana s'annoncent trachant, comme le révèle la dernière bande-annonce en date, révélée en décembre lors de la cérémonie des Game Awards.

Eté 2020, sur PS4.

Watch Dogs Legion

Ubisoft prépare bien le troisième volet de Watch Dogs. Sous-titré Legion, celui-ci mettra en scène un groupe de hackers dans Londres. Au rayon nouveautés, il sera possible de changer de personnage à la volée, en prenant le contrôle de n'importe quel habitant et commettre ses forfaits numériques ou physiques. Une excellente idée qui pourrait permettre d'imaginer des scénarios intéressants dans un monde ouvert toujours plus réaliste. En outre, l'ambiance y semble plus déjantée, dans un Londres néo-punk où les autorités ont décrété l'état d'urgence, après de violentes attaques terroristes.

2e semestre 2020, sur PS4, Xbox One et PC.

Halo Inifnite

Avec Halo Infinite, Microsoft compte sortir l'artillerie lourde pour accompagner le lancement de sa console Xbox Series X, prévue la fin d'année prochaine.

Et le premier trailer, dévoilé en juin dernier lors de l'E3, laisse envisager une production impressionnante, à la mesure de la puissance de cette nouvelle machine. Reste que, pour l'heure, rien n'a filtrer quant à l'histoire de ce nouvel épisode, si ce n'est que Master Chief remettra son casque vert et or pour aller faire le ménage.

Fin 2020, sur Xbox Series X.