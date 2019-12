Le fondateur de Meetic contribue à réhabiliter un ancien zoo pour en libérer ses animaux

C'est un coup de pouce qui devrait sauver la vie de plusieurs animaux. Le fondateur du site de rencontre Meetic, Marc Simoncini, a fait un don crucial de 250.000 euros pour la réhabilitation d'un ancien zoo et ses 560 pensionnaires.

L'ONG Rewild, qui œuvre pour la libération des animaux, vient de boucler une campagne de financement participatif dans le but de racheter le Zoo de Pont Scorff à Lorient (Morbihan), rapporte Ouest-France.

Alors qu'elle appelait à obtenir la somme de 600.000 euros, celle-ci vient de recevoir un gros chèque de la part de Marc Simoncini, qui l'aide ainsi à boucler son budget. Parallèlement, l'entrepreneur avait appelé son entourage à faire un geste pour accompagner la démarche. Ce lundi 23 décembre, plus de 660.000 ont été collectés, indique l'association. Le journaliste Hugo Clément, ainsi que l'animateur Stéphane Bern ont eux aussi investi dans ce projet.

Après les 500 hectares de nature il y a un mois....



On a réussi À ACHETER UN ZOO pour soigner & libérer les animaux !!!



Merci et Bravo a tou(te)s et à @marcsimoncini !



La cagnotte reste ouverte pour financer les travaux & soins les + urgents : https://t.co/oBms46zDEb

— Pierre Niney (@pierreniney) 22 décembre 2019