Apple prévoirait de dévoiler ses iPhone 9, plus abordables

La rumeur enflait depuis début janvier, Apple s'apprêterait à concrétiser le lancement de nouveaux iPhone.

Selon le site 9to5mac, la mention de modèles iPhone 9 et 9 Plus apparaîtrait dans le code du futur iOS 14. Deux terminaux qui devraient remplacer prochainement les iPhone 8 et 8 Plus, sortis en septembre 2017.

Le site américain fait état de nouveaux iPhone plus abordables que les iPhone 11 et 11 Pro et qui reprendraient le design bien connu des iPhone 8. L'écran ne serait donc pas pourvu de la fameuse encoche et serait rectangulaire. Toutefois, ce point design n'est encore qu'une rumeur. Les tailles d'écran varieraient quant à elles entre 4,7 et 5,5 pouces, selon les deux versions. Toutefois, ces modèles ne seraient pas dépassés techniquement, puisque le fameux processeurs A13 Bionic des iPhone 11, connu pour être l'un des plus performants du marché. Le fameux bouton Home - servant de capteur d'empreintes - serait aussi de retour, Face ID ne serait en effet pas proposé, selon les informations partagées par 9to5mac. Le site avance aussi la probable compatibilité avec Apple Pay.

Une présentation pour bientôt ?

L'annonce de ces nouveaux smartphones de la famille Apple pourrait intervenir courant mars. La tenue d'une keynote n'étant pas d'actualité en raison du coronavirus, une annonce en ligne pourrait être choisi, à l'image des conférences en ligne organisées par d'autres acteurs de l'électronique grand public.