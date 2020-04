Des jeux vidéo gratuits pour un confinement réussi

Des offres généreuses. Alors que le confinement se prolonge en France, au moins jusqu'au 11 mai, plusieurs éditeurs et constructeurs proposent des jeux vidéo gratuits au sein de leur catalogue.

En premier lieu, peut citer Playstation, qui lance une offre baptisé #PlayAtHome sur sa Playstation 4, à partir du jeudi 16 avril.

Des titres anciens mais de qualité à télécharger

Jusqu'au 6 mai, il sera possible de télécharger gratuitement - et de les conserver ensuite - deux jeux (enfin quatre plutôt, mais on va préciser). Ils sont anciens, mais restent des musts, sans conteste.

Découvrez notre initiative « Play At Home » : https://t.co/3B6whc4hPB

Jouez à la maison et téléchargez gratuitement Uncharted: The Nathan Drake Collection et Journey du 16 avril au 6 mai sur PS4. #PlayAtHome pic.twitter.com/LXnNGFKTvU — PlayStation France (@PlayStationFR) April 14, 2020

Le premier, Journey, est un voyage poétique, sorti en 2012, à la beauté hypnotisante. Sorti tout d'abord sur PS3, il a ensuite bénéficié d'une version PS4 en 2015, et ce serait vraiment un crime de passer à côté.

Le deuxième jeu, The Nathan Drake Collection, est en fait une compilation de trois titres. Et quels titres, puisqu'il s'agit des trois premiers épisodes de la saga Uncharted, qui en comporte quatre. Dans les trois épisodes, réalisés par le studio Naughty Dog, vous incarnez Nathan Drake, le chasseur de trésor à la fois beau gosse et (ultra)débrouillard. Du plaisir pur, qui vous fera virtuellement voyager de l'Amazonie à l'Himalaya en passant par la Syrie. Et on en a bien besoin, en ce moment.

En revanche, il faudra peut-être se montrer un peu plus patient que d'habitude pour profiter de tout ça, car Sony a réduit le débit des téléchargements pour ne pas trop éprouver l’accès à Internet.

Confiné avec Ezio

Autre offre alléchante, celle d'Ubisoft. L'éditeur français propose jusqu'à vendredi 17 avril le téléchargement gratuit du jeu sur PC via son service Uplay. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la campagne «Restez chez vous, Jouez chez vous» de la marque. Mythique, Assassin’s Creed II est sorti en 2009 et plonge le joueur dans l’Italie de la Renaissance. On y incarne Ezio Auditore (chaque jeu de la saga a un héros différent), resté dans le cœur des fans comme l'un des assassins les plus marquants de la série.

Relive Ezio’s adventure! Download and keep Assassin's Creed 2 on PC for FREE #PlayApartTogether



https://t.co/UVftq2CaBr — Ubisoft (@Ubisoft) April 14, 2020

Autre offre à ne pas négliger, celle de Google. Il y a quelques jours, le géant américain avait aussi annoncé la gratuité, pour deux mois, de son offre de cloud gaming Stadia avec neuf jeux pour le moment.

Want something fun to do at home? Give Stadia a try and play some free games with a free 2 months of Stadia Pro. Just sign-up and start playing instantly with your friends right in your Chrome browser.





Check out our blog for additional details → https://t.co/d6tT2N0zSs pic.twitter.com/LOT4QqeLLj — Stadia (@GoogleStadia) April 14, 2020

Parmi eux, on trouve l'excellent Destiny 2 : The Collection, qui devrait déjà occuper quelques heures. D'autres titres viendront s'ajouter au cours du mois de mai. A noter : pour éviter de mettre l'équilibre du Web en danger, une fonction temporaire abaissant automatiquement la résolution par défaut de l’écran de 4K à 1080p est en cours de développement par le service.