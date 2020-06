Facebook lance une carte interactive et collaborative pour les vacances d’été

Un coup de pouce pour le secteur du tourisme. Facebook lance ce mercredi 10 juin une curieuse carte de l'Hexagone dans le but de préparer ses vacances d'été, mais aussi de mieux connaître les activités et services proposés dans les différentes communes de France.

Le réseau social vient de lancer l'opération #EnsembleEnFrance. L'idée est ici de référencer toutes les ouvertures de magasins, bars et restaurants, mais aussi les sites d'accueil touristiques, afin de participer à la reprise d'activité et accompagner le secteurs sinistrés depuis le grand confinement.

Une carte interactive, élaborée avec la société Mapstr, qui permet de tagguer facilement les lieux que l'on visite, permettra de renseigner les utilisateurs de Facebook lors de leurs dépalcements durant l'été. Surtout, cette carte se veut interactive et participative. Ainsi, le réseau social rappelle que 200.000 personnes sont actuellement membres de groupes Facebook liés au tourisme local. Une communauté très active qui devrait prendre par à cette carte collaborative. Par ailleurs, Facebook souligne qu'il a référencé plus de 60.000 commentaires en relation avec le tourisme depuis le début du déconfinement.

La page spéciale de Facebook France sera remise à jour chaque semaine et incluera de nouvelles références et mettra en avant ce tourisme solidaire, précise-t-on. Parallèlement, tout un chacun pourra ajouter sa pierre à l'édifice, puisque les Français peuvent interagir directement avec la carte via l'application Mapstr. Durant le confinement, Facebook a lancé plusieurs initiatives solidaires, à l'instar de #EnsembleàlaMaison et #EnsembleSolidaires, qui mettaient en avant les opérations citoyennes proposées dans l'Hexagone.