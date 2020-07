Quel est le loisir préféré des Français ?

Qui a dit que les Français étaient fainéants ? Dans l'Hexagone, les citoyens préfèrent faire du sport pendant leur temps libre avant tout autre loisir, même s'ils ont (re)découvert de nouvelles activités durant le confinement, selon une analyse.

Les Français préfèrent largement faire du sport durant leur temps libre, avec 368.000 recherches sur le sujet entre mai 2019 et avril 2020, d'après le groupe international proposant des codes promo et autres offres en ligne Savoo, qui s'appuie sur des sondages et données de recherches Google. Outre le sport, les Français apprécient tout particulièrement le coloriage (246.000), la cuisine (201.000), les puzzles (165.000) ou encore le vélo (135.000).

Néanmoins, durant le confinement, les Français en ont profité pour s'adonner à de nouvelles pratiques ou en approfondir d'autres. Toujours sur la même période, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue qui a connu la plus forte hausse de popularité sur internet, avec une hausse des recherches sur le sujet de 555 %. Derrière cette activité : le jardinage (+ 235 %), le coloriage (+ 124 %) et les puzzles (+ 123 %).

La france, pays le plus sportif d'Europe ?

Du côté de ses voisins, la tendance est autre. Alors que les Allemands favorisent le yoga, les Italiens privilégient la cuisine, les Espagnols la création de blog ou encore les Belges le vélo. Seuls les Suisses et les Luxembourgeois préfèrent le sport comme les Français. Quant aux Britanniques, il apprécient particulièrement la peinture.

En revanche, tous les citoyens européens ont utilisé le confinement pour se découvrir une nouvelle passion ou redécouvrir un ancien passe-temps. Les Allemands ont ainsi créé des podcasts, les Italiens se sont mis au jardinage, les Espagnols au sport et les Belges à la pâtisserie.

