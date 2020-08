Coronavirus : un masque high-tech dévoilé par LG

Intégrant un purificateur d'air et un système de LED UV pour détruire bactéries et virus, le masque high-tech de LG fait parler de lui sur les réseaux sociaux. À l'heure du port du masque obligatoire, la marque coréenne compte apporter une solution high-tech, mais qui pourrait se révéler coûteuse.

Baptisé PuriCare Wearable Air Purifier, ce masque devrait être présenté publiquement la semaine prochaine à Berlin lors de l'IFA, salon phare des nouvelles technologies, et être commercialisé dans certains pays à partir du 4e trimestre de l'année. Au-delà du coup de com' qui met en lumière la marque, il s'agit, pour LG, de montrer son savoir-faire sur des technologies que le groupe maîtrise déjà.

Rendre la respiration moins difficile

Et si le masque apparaît dans le contexte de la Covid-19, la firme ne dit toutefois pas si son masque, censé filtrer la respiration, est efficace ou non dans le cadre de la lutte contre la pandémie, puisque des tests cliniques en ce sens sont encore en cours. On doute toutefois que l'objet soit rejeté par les autorités sanitaires, tant cela n'aurait plus aucun sens de le commercialiser.

Par un système mêlant la purification de l'air et un jeu de filtres remplaçables, l'objet serait en mesure d'offrir une bouffée d'air «frais et propre», selon les propres termes de LG. Des capteurs analyseraient ainsi la quantité d'air inspiré pour adapter le traitement de l'air grâce à une technologie de filtrage. Trois vitesses seraient ainsi disponibles, l'idée étant de faciliter l'air inspiré et de rejeter de manière douce l'air expirer, afin de rendre la respiration avec un masque moins contraignante et fatigante pour les poumons.

Cette technologie est alimentée par une petite batterie rechargeable, qui permet de porter le masque jusqu'à huit heures durant. La boîte du masque de LG intègre également un écrin de rangement muni de petites lampes à LED diffusant des Ultra-Violets pour détruire bactéries et virus entre chaque utilisation. Le boîtier de recharge est également muni de capteurs capables de préciser si les filtres doivent être changés et même prévenir leur utilisateur en ce sens via des notifications sur l'appli mobile LG ThinQ. Enfin, l'objet a également été pensé pour être compatible avec le plus de visages, en s'appuyant sur une étude de la morphologie nasale et buccale, notamment.

Reste un inconnu : son prix. LG n'a pas encore communiqué sur les tarifs de son masque high-tech, ni sur celui des filtres. Car si l'objet reste séduisant sur le papier, il pourrait l'être un peu moins au moment de régler la facture.