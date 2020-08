Google : voici ce que vous avez recherché cette semaine

Les recherches des internautes sur Google donnent un aperçu partiel de l'actualité qui a le plus marqué la semaine. De la finale de la ligue des champions à l'empoisonnement d'Alexei Navalny, les résultats sont très variés.

Ainsi, sur les 7 derniers jours, c'est «Estelle Mouzin» qui a le plus progressé sur le moteur de recherche en France, au point d'être en tête des requêtes sur Google, YouTube et Google actualité. Une progression qui s'explique par l'audition de Michel Fourniret sur la disparition de la jeune fille en 2003. Son ex-épouse l'accuse d'avoir séquestré, violé et étranglé Estelle Mouzin.

Le nom de la victime est suivie par «PSG Bayern», en référence à la finale perdue par le club français en Ligue des champions, et «Jacob Blake». Ce dernier est le nom de l'homme noir américain qui s'est fait tirer dans le dos par un policier à Kenosha (Wisconsin). La vidéo publiée sur les réseaux sociaux a entraîné de grandes manifestations et un boycott de certains matchs par les joueurs NBA.

Dans la catégorie politique, c'est l'opposant russe Alexei Navalny qui progresse le plus. Son nom et «empoisonnement Russie» sont ainsi en tête du classement. «Kimberley Guilfoyle», la belle-fille de Donald Trump, complète le podium après son discours remarqué lors de la convention nationale des républicains.

Le coronavirus n'est pas en reste, avec des recherches toujours très régulières sur le sujet. Sur ce thème, «Coronavirus combien de cas en France ?» et «Combien de morts coronavirus dans le monde» étaient les questions les plus posées la semaine dernière en France.