Jeux vidéo : Les meilleures simulations et les plus surprenantes

Aux commandes d'un train, d'un avion, la main sur la canne à pêche au bord d'un lac ou sur le banc d'un club de foot…L'imagination est souvent la seule limite des développeurs de jeux vidéos en matière de simulation. Voici une sélection des meilleurs titres du genre, et des plus fous.

vis ma vie de pilote d'avion

Difficile de passer à côté de Flight Simulator. C'est en effet la simulation des simulations en 2020. Après un teasing savamment orchestré, le titre a bien atterri sur PC à la fin du mois d'août. Complexe si on le souhaite, simple pour les novices, il permet de survoler la totalité de la planète (oui), dans de véritables appareils, grâce à une cartographie mise à jour en temps réel via le cloud. Une incroyable performance, mais qui nécessite un PC puissant pour en profiter dans des conditions idéales.

Flight Simulator, Asobo Studios/Microsoft, sur PC

VIS MA VIE DE PÊCHEUR

La pêche, c'est sympa, mais il faut se lever tôt et crapahuter de longues heures avant de trouver le coin idéal. Avec le risque de revenir bredouille malgré tout. Pas de ça avec The Catch : Carp and Coarse. Vous êtes envoyé directement sur site, aux quatre coins du monde pour tenter d'attraper de splendides spécimens. 35 espèces de poissons sont au menu, avec également 125 poissons légendaires à appâter. Evidemment, il faudra s'armer de patience, sinon ce n'est pas de la pêche, et se montrer méthodique pour réussir la plus belle prise.

The Catch : Carp and Coarse, Dovetail Games, sur PC

VIS MA VIE D'entraîneur

Un monument pour tous les 60 millions de sélectionneurs français. Depuis 2004, Football Manager a séduit des générations de joueurs, qui utilisent même le jeu pour découvrir de nouvelles pépites du ballon rond. Nous avions eu la chance de visiter les locaux de Sports Interactive, le développeur, en 2017, et nous avions été impressionnés par l'ambiance de ruche qui régnait sur place. Trois ans plus tard, le titre est plus que jamais incontournable, notamment grâce à sa banque de données complètement folle (2500 clubs et plus de 110 ligues mondiales) et étonnamment réaliste. On ne compte d'ailleurs plus les histoires de joueurs devenus coachs ou scouts grâce à leurs exploits numériques.

Football Manager, Sports interactive, sur PC

VIS MA VIE DE Propriétaire de zoo

Toujours au rendez-vous depuis la fin 2019, Planet Zoo continue d'enchanter les joueurs. Depuis sa sortie, le fils spirituel de Zoo Tycoon et cousin de Planet Coaster a été agrémenté de trois DLC payants (Arctique, Amérique du sud, et le pack Australie, qui vient tout juste de sortir), qui permettent d'avoir accès à de nouveaux animaux et éléments de construction. Sinon, la recette ne change pas. Vous êtes aux commandes d'un zoo, et vous devez assurer le bien-être de vos pensionnaires. Une mission des plus ardues, car Planet Zoo est configurable jusqu'au moindre détail. En contrepartie, la réalisation est splendide est voir son parc prendre forme sous ses yeux est un réel plaisir.

Planet Zoo, Frontier Developments, sur PC

VIS MA VIE DE CONDUCTEUR DE TRAIN

Faire arriver le train à l'heure, prendre en compte les aléas du trafic, éviter une catastrophe… Des missions simples en apparence, mais Train Sim World 2 n'aime pas l'approximation. Ce titre signé Dovetail Games s'adresse évidemment aux passionnés, qui prendront plaisir à conduire des machines mythiques sur des tracés entrés dans l'histoire. Les novices seront sûrement un peu perdus au début, mais les fans seront ravis d'apprendre qu'il sera par exemple possible de piloter, depuis la cabine, le CSX (un train dédié au fret) sur les voies risquées de la Sand Patch Grade. Le métro londonien est également au programme, et ça, ça ne se refuse pas.

Train Sim World 2, Dovetail games, sur PC

VIS MA VIE D'AGRICULTEUR

Voilà un concept sur lequel on n'aurait pas misé, il y a quelques années : la simulation d'agriculture. Nous aurions eu bien tort car Farming Simulator est un best seller depuis le début des années 2010. Sans surprise, il s'agit de gérer au mieux l'installation de son exploitation agricole et son développement. Pour cela, vous disposez de machines et d'outils adaptés, mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Un passage par le tutoriel va s'imposer, on ne vous le cache pas. Gros point fort du jeu, le réalisme, puisque les plus grandes marques de matériel agricole ont noué des partenariats pour apparaître à l'intérieur. Quant à la communauté Farming Simulator, elle est tout simplement gigantesque et produit du contenu incroyable pour enrichir le jeu.

Farming Simulator 19, Focus Home Interactive, sur PC

VIS MA VIE DE ROUTIER DE L'EXTRÊME

Le salaire de la peur. SnowRunner, c'est la vie d'un routier prêt à prendre tous les risques pour transporter sa marchandise à bon port. Lors de sa sortie, pendant le confinement, le jeu a bénéficié d'une hype assez surprenante, mais totalement justifiée. De nombreux streamers partageaient ainsi leurs exploits sur les routes enneigés de l'Alaska ou boueuses du Michigan. Au volant, les sensations sont, il faut l'avouer, au rendez-vous. Le jeu est assez difficile et il faudra s'accrocher pour ne pas jeter sa manette par la fenêtre après une manœuvre mal négociée.

SnowRunner, Saber Interactive/Focus Home Interactive, sur PC, PS4 et Xbox Obe

VIS MA VIE De chasseur

La chasse n'a pas bonne presse, actuellement. Mais il est tout à fait possible de s'y adonner virtuellement, sans risque pour la biodiversité ou les promeneurs. Dans Hunting Simulator 2, l'accent est mis sur la traque. 33 espèces animales sont représentées, chacune avec sa propre IA et ses habitudes propres. A l'aide de ses jumelles, on peut visualiser la proie de près, anticiper ses déplacements et tenter de se placer au meilleur endroit. Très souvent, un partenaire à quatre pattes et au flair infaillible sera d'une grande aide. Et si vous ne rapportez rien de votre partie de chasse, au moins vous verrez du pays, puisque trois vastes régions sont proposées (les plaines du Colorado, le désert texan ou les forêts d'Europe). Les fashion victimes seront aussi aux anges puisqu'il est possible de customiser son équipement dans le moindre détail.

Hunting Simulator 2, Neopica/Nacon, sur PS4, Xbox One et PC

VIS MA VIE DE gérant de parc d'attractions

Dans la famille Frontier Developments, je demande Planet Coaster, le cousin germain de Planet Zoo. Sorti en 2016, le jeu initial vous met aux commandes d'un parc d'attractions qu'il faut gérer au mieux, en introduisant des nouveautés et en évitant les accidents et la déception des visiteurs.

Valeur sûre depuis 2016, Planet Coaster est en outre très suivi par son éditeur, qui a ajouté régulièrement des nouveautés grâce à de nombreux DLC.

Au total, huit sont disponibles et il est possible de les trouver en promotion assez facilement, si vous êtes à l'affût. La bonne nouvelle de 2020, c'est que trois ans après sa sortie sur PC, le jeu va arriver en fin d'année sur PS4 et Xbox One. Le fun va se répandre à toute vitesse.

Planet Coaster, Frontier Developments, sur PC et bientôt sur PS4 et Xbox One