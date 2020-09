Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : une virée néo-rétro dans le monde des tricks

Titre culte pour toute une génération de gamers skaters, Tony Hawk’s Pro Skater revient dans une version remastered forcément sous les feux de la rampe. Plus de 20 ans après avoir conquis les joueurs sur PlayStation 1, Tony Hawk et ses potes (et copines) skaters reviennent dans une version remasterisée pour PS4, PC et Xbox One.

Une vraie tendance chez l’éditeur Activision qui après Crash Bandicoot et Spyro propose une version remise au goût du jour des deux premiers volets de la saga de ce jeu de skate. Comme son titre l’indique, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 contient les deux premiers opus de la série qui s’est terminé en eau de boudin, comme aime dire ma mère, avec un dramatique Tony Hawk 5 en 2015.

Au menu de ce remaster : 19 skateparks à arpenter (dont deux cachés) en long en large, en travers et en hauteur. Le principe du jeu, simple, demeure inchangé. Dans un skatepark où l’on se déplace librement, il faut accomplir différents objectifs. Le tout en réalisant un maximum de figures acrobatiques dans un lapse de temps imparti de 2 minutes. Ollie, flip tricks, casper et anti casper, 50 – 50, double kickflip… si tous ces mots sonnent pour vous comme des noms de cocktails exotiques à ranger aux côtés des pinacoladas et autre caipirinhas, asseyez-vous, respirez un grand coup, vous risquez d’avoir un choc. C’est un tout nouveau monde qui s’ouvre à vous, celui des skaters.

Tout est dans le timing. Pour enchainer les figures, il faut suivre le flow, être dans le bon tempo et orienter correctement son skater pour se réceptionner. On ne va pas se mentir, ça n’est pas toujours évident. Il faut un peu de temps et une bonne dose de persévérance pour trouver ses marques et les gadins se comptent, dans les deux premières heures de jeu, par dizaines. Un peu comme une première fois au ski, l’arrière train dans la neige en moins.

Accomplir ces défis, nécessaires pour débloquer les niveaux, n’est pas toujours chose aisée. S’il faut parfois collecter des objets, grinder sur un certain nombre de spots, réaliser une figure à un endroit spécifique… certains challenges demandent de dépasser un score (on gagne des points en multipliant les figures acrobatiques) pas toujours facile à atteindre. Patience, une fois encore patience. On recommence encore et encore chaque skatepark, le mieux étant, dans un premier temps, de se concentrer sur un seul défi à la fois. Il m’aura fallu 20 ans pour comprendre ça dans Tony Hawk. Mieux vaut tard…

Bref, côté réalisation, malgré quelques vues de caméra pas toujours très opportunes entre deux figures (quelle drôle d’idée de montrer le skater de face en train d’avancer !), on ne peut pas se plaindre. Ce remake n’a pas à rougir face aux productions actuelles. Les Américains de Vicarious Vision, auteurs de ce remastered, ont même ajouté quelques défis à leur sauce histoire d’enrichir l’expérience. Et si ça ne suffisait pas, il est même possible de créer, assez simplement, son propre skatepark pour ensuite le partager en ligne. On va se l’avouer, on ne multipliera pas les performances dans ce domaine, mais il est ainsi possible d’essayer quantité de parcours imaginés par la communauté. Une façon de prolonger le plaisir à peu de frais.

Globalement réaliste tout en restant très arcade, ce nouveau Tony Hawk reste fidèle à l’ancien. Véritable plongée dans le monde des skaters (merci à la BO et à ses plus de 50 titres différents), il propose une expérience différente dans l’univers des jeux de sports trusté par les Fifa, NBA2K et consorts. Déjà en 1999, alors qu’on rêvait tous des X Games, le titre faisait figure d’extraterrestre. Tout comme l’icône Tony Hawk qui fête cette année ses 52 ans... Voilà qui ne nous rajeunit pas.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision, sur PS4, Xbox One et PC.