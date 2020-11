Yakuza Like a Dragon : le retour réussi des mafieux au grand cœur

Devenue légendaire pour tout amateur de culture japonaise, la saga Yakuza amorcée en 2005 sur PlayStation 2 est aujourd'hui au centre d'une double actualité. Non seulement un nouvel opus estampillé «Like a Dragon» sort cette semaine, mais il vient aussi s'immiscer dans les jeux de lancement des PS5 et Xbox Series X et S.

Surtout, un vent nouveau souffle sur cette série qui passe du cadre du jeu d'action-aventure à celui du jeu de rôle au tour par tour. Un virage qui peut surprendre, mais qui n'est pas synonyme de jeu pantouflard pour autant. Tout le talent du Ryû ga Gotoku Studio est là pour faire de cet épisode un véritable feu d'artifice où l'on ne s'ennuie jamais.

Déjà, les développeurs portent leur espoir sur un nouveau héros en la personne d'Ichiban Kasuga. Un yakusa à la tête dure et au cœur tendre qui hérite ici de la lourde tâche de faire oublier Kazuma Kiryu, le personnage central des précédents opus. D'Ichiban, on retiendra surtout sa fraîcheur. Moins charismatique, ce voyou n'en demeure pas moins empli de principes et s'affiche en plaçant de nombreuses limites morales devant les basses besognes qu'on lui afflige.

S'aventurant dans la ville portuaire de Yokohama, Ichiban va pourtant tomber sur un os qui va le conduire à passer 18 longues années en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. C'est en sortant après avoir purgé sa peine que le jeu prend alors tout son envol, en se glissant dans la peau de ce mafieux plongé dans un Japon moderne et en pleine crise économique. Pays qu'il ne reconnaît plus.

Nous l'avons dit plus haut, Yakuza Like a Dragon est désormais un J-RPG et s'affiche comme tel. Dès le départ, Ichiban se réclame de ces couleurs en faisant directement référence à Dragon Quest (l'autre grande saga fondatrice du J-RPG) en estimant qu'il doit calquer son style de vie sur celui d'un héros. Problème, les yakusas sont souvent obligés de mettre les mains dans le cambouis et le sang pour parler affaires et différends.

S'immerger dans la culture japonaise

Qu'importe, cet éternel enthousiaste nous embarque sur son terrain de jeu pour faire régner l'ordre. Et comme tout bon jeu de rôle, c'est bien sur un territoire que l'on va exercer sa loi et partir explorer les alentours. Ici, la ville de Yokohama nous invite alors à découvrir ses recoins, ses bars, ses restaurants, ses spécialités culinaires, ses marchands de quartier et ses salles de jeu... Comme sur les précédents Yakuza, un effort particulier a été réalisé pour immerger le joueur dans la culture japonaise comme jamais. En recréant un petit monde salutaire qui nous fait voyager par ces temps de confinement.

Parallèlement, on découvre un nouveau système de combat pour en découdre avec les malfrats du coin et les mauvais payeurs. Car la vie de mafieux n'est pas de tout repos, et il faudra bien souvent rester sur ses gardes avant qu'une baston générale ne se déclare dans une ruelle ou un bar malfamé. Le tour par tour est donc la règle et pour les habitués des précédents opus misant tout sur l'action, le principe peut paraître déroutant. Pourtant, il n'en est rien et il suffit de s'aventurer quelques heures en compagnie d'Ichiban pour découvrir des combats tout aussi nerveux et parfois plus stratégiques, mais toujours spectaculaires. Les coups spéciaux pleuvent ici à grands renforts d'effets spéciaux.

Dans son esthétique et dans son âme, Yakuza : Like a Dragon est un hommage au Japon et à ce que ce pays a su apporter aux jeux vidéo durant ces quarantes dernières années. Les clins d'œil y sont d'ailleurs nombreux. Mais c'est surtout dans le rythme de son scénario qu'il puise sa force. Toujours bien écrit et ponctué de rebondissements qui arrivent toujours avant que l'ennui ne s'installe, ce Yakuza est le reflet d'une série qui ne se repose jamais sur ses lauriers pour pousser son concept avec passion.

Yakuza : Like a Dragon, Sega, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.