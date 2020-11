Fuser : dur, dur la vie de DJ

Il aurait pu s’appeler DJ Simulator mais s’intitule Fuser. Le nouveau jeu vidéo d’Harmonix vient ambiancer notre confinement avec ses mix de folie.

Où en est ma carrière de DJ ? C’est une question que vous vous posez sans doute. Souvenez-vous, dans un précédent épisode (« previously on my life »), je vous avais raconté ma rencontre avec le jeu vidéo Fuser.

Un titre imaginé par les Américains d’Harmonix, les maîtres du genre dans le domaine des jeux musicaux derrière des chefs-d’œuvre comme Dance Central ou encore Rock Band. Après des mois d’attente, Fuser, le jeu qui vous glisse dans la peau d’un DJ est enfin disponible sur PS4, Xbos One, PC et Switch.

Alors, après ma première prise de contact durant laquelle les développeurs d’Harmonix me tenaient par la main, j’ai enfin pu me lancer. A moi les mix de folies, les vibes endiablées, les foules en délire et le succès étourdissant. Tout cela vous dites-vous ? Oui, enfin presque, parce que quand on est comme moi aussi bon en musique qu’un fer à repasser en danse classique, on part de loin. Et dans Fuser, tout n’est pas toujours si simple.

Mais Fuser c’est quoi exactement ? Un jeu de mix musical qui vous invite à incarner un/une DJ. Rien à voir avec le jeu DJ Hero d’Activision qui utilisait une fausse platine de mix. Ici, tout se contrôle à la manette. Et mine de rien, il faut se concentrer pour ne pas s’emmêler les pinceaux. Comme pour un véritable mix me direz-vous. Sans doute, car je ne suis pas DJ Snake.

En bas d’écran, quatre platines qui correspondent chacune à une piste. De base, on part sur une percussion, deux instruments et une voix. Je dis « de base » car très vite, il va falloir mixer plusieurs percussions, ou enlever (ou suspendre) des pistes lors des mix, ajouter des instruments voire des effets, faire des fondus, changer le tempo… Heureusement, on ne nous lance pas dans le grand bain comme ça. On découvre progressivement les commandes et les effets. Mais comme souvent avec les jeux d’Harmonix comme Guitar Hero, il faut s’armer d’un peu de patience pour exceller. Et moi qui pensais qu'être DJ, c’était un peu comme des vacances mais en musique.

La quasi-totalité de la campagne, divisée en six chapitres, sert en quelque sorte à apprendre les bases… Oui, Fuser est un jeu de mix qui affiche une vraie ambition musicale. On peut ici faire de la musique grâce aux dizaines de titres qui composent la sélection de chansons. Et il y en aura pour tous les goûts : country, pop, rock, hip-hop, R'n'B, dance… avec du A-ha (Take on me), du Amy Winehouse (Rehab), du Coldplay (Clocks), du Imagine Dragons (Thunder), du Macklemore (Thrift Shop), du Tones and I (Dance Monkey), J. Balvin & Willy William (Mi Gente)… n’en jetez plus. Plus de cent titres sont disponibles même s’il faut, pour la plupart, les débloquer au fur et à mesure de ses performances. Impossible de ne pas trouver son bonheur dans cette playlist.

Alors oui, on ne réussit pas toujours à faire les meilleurs enchaînements mais le mode freestyle est aussi là pour se perfectionner et dégainer des longs mixes planants ou entraînants pour peu qu’on pousse un peu le tempo. Pas besoin ici d’atteindre un score spécifique (contrairement aux niveaux de la campagne). On peut ici se poser, expérimenter, s’entraîner… et profiter de la musique. Les plus doués enregistreront leurs performances et les partageront avec la communauté en ligne.

On peut même ici se lancer dans des battle en ligne pour atteindre la consécration. Un succès qui se mérite car les très nombreuses options et subtilités offertes nécessitent des heures de jeu avant d’être apprivoisées pour ne pas dire maîtrisées.

Fuser est un jeu génial pour peu qu’on y investisse du temps. Car oui, on peut faire de vrais mix à condition d'être habile, déterminé et sans doute un brin talentueux. Une vraie belle initiation à la musique en général et au métier de DJ en particulier. Le titre dispose de tous les atouts pour faire naître des vocations, tout en apportant des bases musicales réelles. Harmonix sort, une fois encore, des sentiers battus et rebattus afin de proposer une expérience musicale inédite qui fait du bien. Dégainez votre plus beau casque audio car le voyage promet d’être beau.

Fuzer, Harmonix, sur PS4, Xbos One, PC, Switch.