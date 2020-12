Immortals Fenyx Rising : une virée plaisante au cœur de la mythologie grecque

Envie d’évasion et de légendes épiques ? Avec Immortals Fenyx Rising, Ubisoft Québec vient clore une année 2020 du jeu vidéo en beauté. Une virée au pays des divinités grecques qui fait du bien.

Une histoire universelle. En s’attaquant une nouvelle fois à la mythologie grecque, les créateurs d’Assassin’s Creed Odyssey savent qu’ils toucheront un large public. Zeus, Aphrodite, Arès, Héphaïstos… autant de noms qui évoquent pour tout un chacun mille et une légendes. Un terreau fertile pour y asseoir l’intrigue d’un jeu vidéo qui mise plus sur l’évocation humoristique que la visite culturelle. Malin.

Immortals Fenyx Rising emmène le joueur sur une île imaginaire. Là, les divinités du panthéon grec sont menacées par Typhon, un titan qui entend mettre un terme de façon radicale à leur hégémonie. Une histoire mythologique inédite, totalement imaginée par Ubisoft Québec qui s’amuse de ces figures mythiques. Le personnage d’Aphrodite, insupportable à souhait est à ce titre un régal. Fenyx va alors voler, littéralement, à leur secours, dans une aventure de longue haleine aux inspirations claires.

Difficile de ne pas songer à un titre comme Zelda Breath of the Wild quand on démarre l’aventure. Rappelons toutefois que le jeu de Nintendo était une exclusivité Switch contrairement à Immortals, disponible sur à peu près tous les formats actuels, y compris sur Stadia. Tout le monde peut se lancer dans ce périple mythologique.

Ne vous fiez toutefois pas aux graphismes «dessin animé» du titre. Le jeu, même s’il reste globalement très accessible, ne se destine pas spécifiquement aux kids. En d’autres termes : non, Immortals, ça n’est pas Assassin’s Creed pour les mômes.

des défis homériques

Au-delà des combats plutôt cartoons, la nouvelle production d’Ubisoft propose quelques duels homériques qui ne sont pas forcément accessibles pour les plus jeunes. Idem pour les énigmes, dont certaines plutôt retorses (et donc passionnantes) peuvent demander beaucoup de patience. Alors certes on retrouve le système de commandes (pas toujours très pratique) d’un Assassin’s Creed avec les touches de combats au niveau des gâchettes. Oui, il s’agit aussi d’un vaste monde ouvert dans lequel on peut courir, sauter, planer, voler… en vue dite à la troisième personne (TPS). Mais stop ! La comparaison s’arrête là.

Fenyx Rising est un jeu à part entière qui possède en outre une tonalité humoristique bien loin du ton grave des Assassin’s Creed. Le comédien Lionnel Astier (Kaamelott) prête même sa voix au personnage de Zeus, commentant le périple de Fenyx. Si le ton n’est pas le même, le rythme non plus. On parcourt ces vastes étendues en toute sérénité. On regretterait même par moment qu’il n’y ait ici pas plus de vie. Les quêtes sont une constante invitation à la découverte et à l’exploration.

Reste qu’on aurait aimé un peu plus de souffle épique dans cette odyssée. Les personnages manquent de charismes, les dialogues s’avèrent inégaux, les comédiens pas toujours inspirés… Un petit supplément d’âme aurait fait du bien à ce titre par ailleurs parfaitement réalisé aussi bien dans le fond que dans la forme.

Tous les ingrédients d’un bon jeu sont là : un background mythologique séduisant, un ton léger qui fait du bien après pléthore de titres sombres (The Last of Us II, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla…) des paysages colorés et plutôt jolis dans lesquels on aime se perdre avec plaisir, des combats distrayants et des énigmes originales… Sans doute ne manque-t-il à Immortals qu’un petit quelque chose pour devenir un grand jeu ? Pour Immortals 2, une hypothétique suite ? En l’état, l’aventure reste belle. Une bouffée d’air frais pour cette fin d’année.

Immortals Fenyx Rising, Ubisoft, sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC et Stadia.