Noël 2020 : les 10 meilleurs jeux PC de l'année

Toujours au top, les PC tiennent la route et font figure de vitrine technologique pour les développeurs qui ont apporté leur lot de chefs d'œuvre sur ce support. L'arrivée des nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 3080 fait déjà son effet en surclassant les nouvelles PS5 et Xbox Series X. Voici donc notre sélection de l'année.

Il est à noter que ce classement ne prend pas en compte Cyberpunk 2077, prévu pour le 10 décembre et que nous n'avons pas encore pu tester.

flight simulator

Un titre hors norme à bien des égards. Asobo et Microsoft ont travaillé main dans la main pour nous proposer une expérience sans équivalent. Car Flight Simulator est véritablement un titre sans limite. Choisissez un endroit de la planète, vous pouvez le survoler, ce qui représente quand même 37.000 aéroports et 2 millions de villes. Comment cette prouesse est-elle possible ? Grâce au Cloud, qui permet d'héberger des données sur les serveurs de Microsoft, et pas sur l'ordinateur du joueur. Concrètement, grâce à l'apport en temps réel des images satellites de Bing, FS peut accéder à un volume de données d'environ 2 pétaoctets (2.000 To).

Sur le papier ou manette des gaz en main, Flight Simulator est donc bluffant, à tous les niveaux. Que l'on survole une zone urbaine ou la savane, les sensations sont là avec cette impression incroyable d'y être réellement. Evidemment, votre serviteur s'est rendu au-dessus de ses Cévennes natales pour un retour aux sources aérien des plus émouvants. Bilan : on en prend plein les yeux. Et la météo dynamique ne gâche rien.

Flight Simulator, Microsoft, sur PC.

Crusader Kings III

Il peut paraître étonnant de découvrir un jeu mêlant gestion, stratégie et RPG aussi haut dans ce classement. Et pourtant, Crusader Kings III compte parmi les chefs d'œuvres du genre. Alors que beaucoup d'amateurs de Game of Thrones gardent en tête les intrigues machiavéliques de son récit, il ne s'agit là que de jeux d'enfants comparés aux conquêtes qui vous attendent dans le nouveau joyau de Paradox Interactive. Un titre qui invite à réécrire l'Histoire, rien que ça.

Le joueur incarne un roi ou un seigneur dont il va falloir aider à étendre l'influence, tout en évitant de perdre littéralement la tête. Votre place est donc sur le trône ou à ses côtés pour ourdir des plans, engager des alliances diplomatiques, lancer des batailles ou encore veiller sur ses sujets pour éviter la guerre civile, et surtout s'assurer de développer une véritable dynastie à travers les siècles. Ce jeu, à l'ambiance médiévale particulièrement soignée, s'impose comme une référence.

Crusader Kings III, Paradox Interactive, sur PC et Mac.

hadès

C'est le chef d'œuvre inattendu de l'année pour les amateurs de beat'em all et de «rogue lite». Hades, développé par Supergiant Games, nous emène en Enfer dans la peau de Zagreus, fils célèbre dieu grec Hadès. Un jeune homme qui aura fort à faire pour renvoyer ad patres une horde de démons et guerriers qui chacun lui donneront du fil à retorde. Si le principe du jeu est de mourir à répétition pour mieux revenir à la charge en étant plus fort après chaque défaite, Hades s'avère moins punitif qu'un Dark Souls pour ne citer que cette référence du genre. Le jeu, doté d'une direction artistique inspirée, apporte une touche de punk dans l'Enfer imaginé sous l'Antiquité. Surtout, rien ne freinera l'ascencion de Zagreus vers l'Elysée pour y défier les dieux, porté par un scénario passionnant.

Hades, Supergiant Games, sur PC, aussi sur Switch.

Death Stranding

Une star du jeu vidéo. Le Japonais Hideo Kojima, auteur de la saga des Metal Gear Solid, livre avec Death Stranding, sa première œuvre. Oui œuvre, et non pas jeu. Car l'homme est considéré par de nombreux fans comme un créateur à part. Il faut en tout cas reconnaître que Death Stranding, sorti en juillet dernier sur PC -et il y a un an sur PS4- n'est pas un jeu calibré comme les habituels blockbusters du jeu vidéo. Adeptes des titres vite joués, vite consommés, passez votre chemin ! Death Stranding est une aventure qui se mérite, qui se savoure diront certains. Hideo Kojima dépeint ici un avenir sinistre. Dans ce monde dévasté par des explosions, d'étranges créatures rôdent… les fameux Death Stranding, tandis que la pluie a pour action d'accélérer le processus de vieillissement des êtres vivants.

Death Stranding est un titre à part, comme on l'attendait de la part d'un artiste comme Hideo Kojima. Intelligent et original, le titre peut se targuer d'être un «jeu indépendant» avec des moyens de blockbusters. Une vision différente du jeu vidéo qui ne fera pas l'unanimité auprès des joueurs adeptes de plaisirs plus instantanés. Pour les autres, l'aventure, sans être parfaite en termes de rythme ou de réalisation, sera assurément mémorable.

Death Stranding, 505 Games, sur PC, aussi sur PS4.

Mafia Definitve Edition

C'était un remake extrêmement attendu. Dix-huit ans après sa sortie sur PC, Mafia revient dans une version entièrement revisitée. Baptisée «Definitive Edition», elle n'a plus grand chose à voir avec le jeu d'origine, qui accusait sacrément le poids des ans. Pour ce projet, les développeurs se sont donc retroussé les manches. «Definitive Edition» débarque donc avec un nouveau moteur graphique (techniquement il s'agit d'une version améliorée de celui de Mafia III), des textures revues et corrigées, et évidemment des mécaniques de jeu un peu différentes.

On est ici face à un hommage total et les points forts ont été savamment développés. Le bilan technique est lui aussi plutôt flatteur, surtout pour un jeu proposé à 40 euros (59,99 pour la compilation des trois titres). C'est la version PC qui s'en sort le mieux, avec des éclairages très réussis, alors que les versions console souffrent encore, par moments, de clipping. C'est un peu dommage, mais n'en restez pas là et plongez au coeur de Lost Heaven, vous ne le regretterez pas.

Mafia Definitive edition et Mafia Trilogy : Definitive edition, 2K Games, sur PC, aussi sur PS4 et Xbox One.

World of Warcraft : Shadowlands

Comptant toujours plusieurs millions d'adeptes à travers la planète, le MMORPG (jeu de rôle massivement multijoueur) World of Warcraft profite cette année d'une extension qui devrait ravir les anciens, mais aussi séduire de nouveaux joueurs. Car si vous ne vous êtes pas encore lancés dans l'aventure WoW, c'est le moment de vous y jeter corps et âmes. Intitulée Shadowlands, cette extension amènera les nouvelles recrues sur l'île de l'Exil, un lieu pensé pour y apprendre tous les rudiments et mécanismes de gameplay de WoW. Surtout, une fois leur formation achevée, elles pourront pénétrer (en passant directement au niveau 50) dans le sinistre royaume d'Ombreterre, qui sert de théatre aux derniers événements. On ne peut que saluer cette démarche, tant WoW avait peut-être trop laissé de côté les curieux qui n'ont jamais osé s'y aventurer. Surtout, Shadowlands, équivalent au monde des morts, est sans doute l'une des terres les plus foisonnantes de WoW, avec de nombreux défis à relever et trésors à acquérir. Sans doute la meilleure extension du jeu depuis ces dix dernières années.

World of Warcraft : Shadowlands, Blizzard Entertainment, sur PC.

baldur's gate 3

Saga devenue culte pour tous les amateurs de Donjons & Dragons et de jeux de rôle en général, Baldur’s Gate 3 est le nouvel épisode tant espéré par les fans. Larian Studios, bien connu pour sa série de jeux de rôle Divinity (dont Divinity Original Sin), reprend ici les rênes de Baldur’s Gate en lui offrant un nouvel épisode canonique pour PC, Mac et Google Stadia. Un titre qui, pour l’heure, ne se présente pas dans sa version définitive puisqu’il s’agit d’un premier accès anticipé. Les joueurs sont donc invités à découvrir une première partie de cette aventure, mais déjà le titre de Larian présente une richesse inouïe.

Les habitués des antiques Baldur’s Gate vont vite retrouver leurs marques. On dirige son équipe dans des décors désormais en 3D. Il faut fureter, fouiller, interroger, investiguer, menacer… Une multitude d’actions et d’interactions sont possibles et, à l’instar de la vraie vie, tout ne se déroule pas forcément comme prévu. Avec Baldur’s Gate 3, Larian s’attaque à un très gros morceau de l’histoire du jeu vidéo, mais semble maîtriser son sujet. Un jeu que l'on espère savourer dans son intégralité l'an prochain et le voir figurer en tête de notre classement 2021.

Baldur’s Gate 3, Larian Studios, sur PC, Mac et Stadia.

Fall Guys : Ultimate Knockout

Alors que le dernier chiffre officiel rapporte la vente de plus de 10 millions de copies sur PC, Fall Guys est l'un des cartons de l'année. Un jeu coloré qui surfe sur la vague des battle royale en réunissant 60 joueurs dans la même partie. Toutefois, le titre de Devolver apporte une touche d'originalité au genre en proposant une approche très comique autour de parcours amusants qui le destinent à tous les publics. Les parties durent entre 10 et 15 minutes et invitent à participer à divers défis. Le plus connu reste une course jonchée d'obstacles et de pièges qu'il faudra remporter en passant la ligne d'arrivée. Un mode en équipe est même disponible où il faudra se serrer les coudes pour gagner. Un mode survie impose de ne jamais trébucher sous peine d'être instantanément éliminé et un dernier mode intitulé Logique qui impose de courir sur des plates-formes invisibles après avoir mémorisé le parcours. Très fun de part son approche, Fall Guys : Ultimate Knockout apporte donc un peu de vent frais dans un genre toujours dominé par Fortnite.

Fall Guys : Ultimate Knockout, Devolver Digital, sur PC et PS4.

Destiny 2 : au-delà de la lumière

Lancé en 2017, Destiny 2 n’en finit pas d’étendre son histoire et nous ammène à batailler de planètes en planètes de fort belle façon. En cette fin d’année, le titre phare du studio Bungie lance son extension intitulée Au-delà de la Lumière, l’une des plus ambitieuses de son univers persistant. S'il est difficile de résumer aujourd'hui tout l'univers étendu de Destiny, retenez que cette nouvelle extension nous amène sur le sol du satellite Europe, l'une des lunes de Jupiter. La géante gazeuse se dresse d'ailleurs dans les cieux de cette lune de glace qui renferme de nombreux secrets. Un décor majestueux qui contraste ainsi avec les Ténèbres, menace qui s'est abattue sur notre système solaire lors de la précédente extension.

Bungie en profite également pour révéler des secrets, répondant par là-même occasion aux nombreuses questions posées par son récit. Un jeu multijoueur qui profite d’un scénario d’une rare densité, porté par son univers soigné. Et pour celles et ceux qui tendent l'oreille, sachez que l'actrice française Elodie Fontan donne de la voix en doublant le personnage principal : l'Exo Inconnue.

Destiny 2 : Au-delà de la lumière, Bungie, sur PC, Stadia et consoles.

f1 2020

On ne présente plus la franchise de Codemasters dédiée à l'univers de la F1. Si la saison actuelle a été chamboulée par la crise sanitaire, il n'en demeure pas moins que les passionnés de cette discipline peuvent aussi se rabattre sur leurs consoles et PC. F1 2020 reste à ce jour LA simulation de l'année, avec un tableau presque sans fausse note. Si le réalisme atteint ici un niveau salutaire, on soulignera le plaisir de jeu présent à tous les niveaux de difficultés, que ce soit pour les joueurs occasionnels ou pour les pros munis de volants à retour de force. Rien n'a été laissé au hasard.

On retrouve également les deux nouveaux circuits de cette saison, à savoir le très rapide Hanoï (Vietnam) et le très technique Zandvoort (Pays-Bas). Enfin, on retiendra l'édition spéciale Michael Schumacher qui permet de piloter des voitures de légende du septuple champion du monde, mais aussi d'autres voitures emblématiques de l'histoire de la F1.

F1 2020, Codemasters, sur PC, aussi sur Xbox One, Series X/S, PS4 et PS5.