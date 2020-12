Google : voici les recherches les plus plébiscitées en France en 2020

Une année chargée. 2020 restera dans les mémoires comme une période particulière, avec des crises successives et variées. Une tendance qui se ressent notamment dans les recherches plébiscitées sur le moteur de recherche Google.

Ainsi, sans surprise, le mot qui a le plus souvent été tapé cette année en France n'est autre que coronavirus. Vient ensuite le nécessaire «attestation Covid», permettant de trouver le précieux sésame obligatoire avant une sortie en temps de confinement. Et le podium est complété par le feuilleton des deux derniers mois : «élection américaine». À noter la belle percée de «PS5», seulement un mois après la sortie officielle de la console.

Le coronavirus s'est également infiltré dans une multitude de catégories, notamment celles des «comment». Ce mot est en effet très utilisé lorsque les internautes cherchent des astuces. «Comment faire un masque ?», «Comment savoir si on a le coronavirus ?» et «Comment mettre un masque ?» arrivent en tête.

Black Panther, Kobe Bryant et Valéry Giscard d'Estaing

Concernant la personnalité la plus recherchée en France durant l'année, il ne s'agit pas de Joe Biden ni de Jean Castex, respectivement deuxième et troisième de ce classement. Celui qui vole la vedette au président élu des Etats-Unis et au nouveau Premier ministre français n'est autre que Benjamin Griveaux. L'ancien candidat à la mairie de Paris était au centre d'un scandale à caractère sexuel dans les premiers mois de l'année.

Dans les catégories plus légères, la série «Ici tout commence» diffusée sur TF1 domine la catégorie télévision, devant Koh Lanta. Tenet, 1917 et Black Panther sont eux les trois films les plus recherchés. Le troisième, sorti en 2018, doit ce regain d'intérêt à la mort de Chadwick Boseman, interprète du personnage principal.

Pour conclure, puisque la fin d'année se prête toujours à un dernier hommage aux personnalités disparues sur les douze derniers mois, on peut se rendre compte que Koby Bryant, Anne Sylvestre et Valéry Giscard d'Estaing ont été les célébrités disparues les plus recherchées en France cette année. Christophe, Naya Rivera et Christophe Dominici arrivent derrière le trio de tête.