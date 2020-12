Google Stadia arrive sur iOS et on s'est fait une partie de Cyberpunk 2077 sur iPhone

Promis fin novembre pour fêter son 1er anniversaire, Stadia arrive enfin sur iOS. Le service de cloud gaming de Google s'affiche donc enfin sur les iPhone et les iPad, après avoir déjà assuré du côté des appareils sous Android.

Et pour tester tout cela, rien de mieux que de lancer la version Stadia de Cyberpunk 2077 sur l'iPhone 12 Mini de la rédaction, en Wifi mais aussi en 4G. Et disons-le d'emblée, tout fonctionne à merveille.

Attention toutefois, car il y a une certaine procédure à respecter. Le cloud gaming n'est en effet pas encore du goût d'Apple sur ses plates-formes et vous ne trouverez aucune application en ce sens dans l'App Store.

Ici, Google contourne le problème en passant par une webapp et en créant un raccourci à placer sur votre écran d'accueil. Comme le prépare le service Gamestream pour le début de l'année 2021.

Comment l'installer

Concernant Stadia, il convient d'avoir fait la mise à jour iOS 14.3, de se rendre sur le site officiel de Stadia via Safari, et de créer un raccourci. Celui-ci se créé en cliquant sur le bouton partage (petit carré avec une flèche vers le haut) situé en bas du navigateur. Là, un menu déroulant indique «Sur l'écran d'accueil». Il suffit de sélectionner ce choix et une icône sera alors automatiquement portée sur l'écran. Ouvrez-là, entrez vos identifiants Stadia et le tour est joué.

Un streaming bien optimisé

Vous accéderez alors à votre bibliothèque de jeux disponible en streaming. Pour notre part, nous n'avons pas résisté à lancer le jeu du moment : Cyberpunk 2077. Un titre mieux optimisé sur PC que sur consoles, et cela tombe bien puisque Stadia streame ici la version PC. Même si le Ray-Traycing n'est pas activé, on en prend plein les yeux.

Comme sur smartphones Android, il est ainsi possible d'utiliser une manette virtuelle pour jouer, les boutons tactiles s'affichant sur l'écran, mais tout ceci se révèle rapidement injouable pour un jeu pensé pour les consoles et les PC. Préférez donc jumeler une manette via le Bluetooth. Les manettes Stadia, Xbox et PS4 sont parfaitement compatibles. Et la ville tentaculaire de Night City offre ici tout son charme. Même si le jeu est taillé davantage pour les grands écrans.